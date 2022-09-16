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برغم الظروف

برغم الظروف

بتاريخ 16/9/2022

برغم الظروف

بقلم الشاعر المصري
أحمد إبراهيم النجار

لأنك حبيبتي كتبتك فى قلبي
بأجمل حروف
برغم الموانع برغم المواجع
برغم الظروف

بَعيشك حقيقه وبَعيشك خيال
بعيشك فى ماضي وحاضر مُحال
برغم الموانع وصعب المنال
لكن بحبك عشقتك وحُبك
فى قلبي إللى عايش
بلهفه وشوق
برغم الموانع برغم الظروف

بواقع جميل بيرسم خيال
وبرسم حكايتي فى حبة حروف
بتهمس لقلبك بتهمس بشوق

بتنده عيونك يا ورد وشروق
ببسمة خدودك
يا احلى الملامح وفيها الجمال
وبحلم ربيعك فى يومى يعود
برغم الموانع برغم المواجع
برغم الظروف

عشقتك وعشقي عدى الحدود
لا غيرك فى قلبي يا عطر الورود
يا أجمل ربيع فى كوني الفسيح
ما بين الصحاري ما بين المزارع
لأبعد حدود برغم الموانع
برغم المواجع برغم الظروف

وبنده تعودي فى بعدك غريب
وعايش فى بعدك عايش وحيد
يا وطني إللى غايب
يا اغلى الحبايب
عاشق ودايب
وباعت رسايل ليكِ ف حروف
برغم الموانع برغم الظروف

هفضّل أحبك ودايب فى حُبك
برغم الصعاب برغم الغياب
برغم الفراغ فى قلبى إللى شاب
من أول غياب ببعت عتاب

غروبك غريب وبُعدك عجيب
بدون إعتذار بدون إختيار
بتبعد عيونك فى لحظة غروب
وتنده عيوني لعينك تعود
برغم الموانع برغم المواجع
برغم الظروف

كلمات الشاعر المصري
أحمد إبراهيم النجار

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