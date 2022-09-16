برغم الظروف

بتاريخ 16/9/2022

برغم الظروف

بقلم الشاعر المصري

أحمد إبراهيم النجار

لأنك حبيبتي كتبتك فى قلبي

بأجمل حروف

برغم الموانع برغم المواجع

برغم الظروف

بَعيشك حقيقه وبَعيشك خيال

بعيشك فى ماضي وحاضر مُحال

برغم الموانع وصعب المنال

لكن بحبك عشقتك وحُبك

فى قلبي إللى عايش

بلهفه وشوق

برغم الموانع برغم الظروف

بواقع جميل بيرسم خيال

وبرسم حكايتي فى حبة حروف

بتهمس لقلبك بتهمس بشوق

بتنده عيونك يا ورد وشروق

ببسمة خدودك

يا احلى الملامح وفيها الجمال

وبحلم ربيعك فى يومى يعود

برغم الموانع برغم المواجع

برغم الظروف

عشقتك وعشقي عدى الحدود

لا غيرك فى قلبي يا عطر الورود

يا أجمل ربيع فى كوني الفسيح

ما بين الصحاري ما بين المزارع

لأبعد حدود برغم الموانع

برغم المواجع برغم الظروف

وبنده تعودي فى بعدك غريب

وعايش فى بعدك عايش وحيد

يا وطني إللى غايب

يا اغلى الحبايب

عاشق ودايب

وباعت رسايل ليكِ ف حروف

برغم الموانع برغم الظروف

هفضّل أحبك ودايب فى حُبك

برغم الصعاب برغم الغياب

برغم الفراغ فى قلبى إللى شاب

من أول غياب ببعت عتاب

غروبك غريب وبُعدك عجيب

بدون إعتذار بدون إختيار

بتبعد عيونك فى لحظة غروب

وتنده عيوني لعينك تعود

برغم الموانع برغم المواجع

برغم الظروف

كلمات الشاعر المصري

أحمد إبراهيم النجار