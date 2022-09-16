برغم الظروف
بتاريخ 16/9/2022
برغم الظروف
بقلم الشاعر المصري
أحمد إبراهيم النجار
لأنك حبيبتي كتبتك فى قلبي
بأجمل حروف
برغم الموانع برغم المواجع
برغم الظروف
بَعيشك حقيقه وبَعيشك خيال
بعيشك فى ماضي وحاضر مُحال
برغم الموانع وصعب المنال
لكن بحبك عشقتك وحُبك
فى قلبي إللى عايش
بلهفه وشوق
برغم الموانع برغم الظروف
بواقع جميل بيرسم خيال
وبرسم حكايتي فى حبة حروف
بتهمس لقلبك بتهمس بشوق
بتنده عيونك يا ورد وشروق
ببسمة خدودك
يا احلى الملامح وفيها الجمال
وبحلم ربيعك فى يومى يعود
برغم الموانع برغم المواجع
برغم الظروف
عشقتك وعشقي عدى الحدود
لا غيرك فى قلبي يا عطر الورود
يا أجمل ربيع فى كوني الفسيح
ما بين الصحاري ما بين المزارع
لأبعد حدود برغم الموانع
برغم المواجع برغم الظروف
وبنده تعودي فى بعدك غريب
وعايش فى بعدك عايش وحيد
يا وطني إللى غايب
يا اغلى الحبايب
عاشق ودايب
وباعت رسايل ليكِ ف حروف
برغم الموانع برغم الظروف