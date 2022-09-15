«صونيا» رحلة موديل بعالم الجمال من تونس للإمارات |صور

كتب: أحمد زينهم

أكدت صونيا، مدونة الموضة وخبيرة التجميل على أن اسمها صونيا طعم الله، تونسية الجنسية من أبوين تونسيين، لكنها تعيش في الإمارات العربية المتحدة، و تتنقل باستمرار بين أراضي الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهي المالك الرسمي للموقع الإلكتروني’’sonya beauty shope” المتخصص بعالم الجمال والفاشون، عرفت بين متابعيها باسم صونيا، وطولها 178 سم.

تعتبر المودل صونيا من أبرز مشاهير السوشيال ميديا على مستوى الخليج العربي، بفضل مشاركتها صوراً وفيديوهات لأحدث صيحات الموضة وعالم الأزياء، مع متابعيها الذين بلغوا عدة آلاف خلال فترة وجيزة.

تميزت صونيا بخبرتها الطويلة في عالم الجمال، التي تلقنها للمتابعين عن طريق الصور والفيديوهات، التي تشرح من خلالها طريقة استخدام أدوات الميك أب وأنواع مساحيق التجميل، ودرجة الألوان التي يمكن للسيدات الباحثات عن الجمال استخدامها بما يتناسب مع لون بشراتهن وطبيعتها، حتى بات يعتبرها البعض من جمهورها أيقونة الجمال والموضة.

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