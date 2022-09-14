عماد يقود ميت حلفا للفوز على العجوزه بسباعيه إستعدادا لكأس المحافظ ودورى القليوبية
كتب -مسعد مجاهد
نجح عماد عبدالنبى المدير الفنى لفريق الكره الأول لمركز شباب ميت حلفا فى الفوز على فريق العجوزه بسعة اهداف نظيفه فى أولى المباريات الوديه التجريبيه لأبناء ميت حلفا استعدادا لكأس السيد المحافظ ودورى مراكز شباب القليوبيه الموسم الجديد 2022–2023
-بدء فريق ميت حلفا تنفيذ أجنده الإستعدادات الوديه التجريبيه بخوض المباريات الوديه وبدء بالفوز الكبير على فريق العجوزه 7/0 خارج الديار ،سجل أهداف ميت حلفا ، أحمد حافظ “سوبر هاتريك” وليد رمضان “هدفين”، وهدف ل جاجا ، وأشاد عماد عبدالنبى بمستوى وأداء لاعبى ميت حلفا وأكد أنها بدايه مبشره وخاصه أننا أضفنا عدد كبير من اللاعبين الموهوبين والمتميزين صغار السن كأول مشاركه لهم بإسم ميت حلفا ونحن نسعى جاهدين خلال الفتره القادمه أن نقدم مستوى طيب آملين المنافسه وتحقيق اللقب .