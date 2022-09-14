الإحتفال بالموسيقي الأندلسية في أمستردام

بقلم الكاتب مصطفي كمال الأمير – هولندا

حضرت الاحتفال الخاص بمرور 10 سنوات علي تأسيس فرقة أوركسترا أمستردام الأندلسية AAO

الحفل البهيج جمع العديد من العرب والمغاربة والهولنديين من متذوقي الموسيقي العربية والمغاربية

بدأ الترحيب والإستقبال بكؤوس الشاي المغربي مع الحلويات اللذيذة

ثم الدخول الي صالة العرض حسب أرقام مقاعد الحجز

بدأت فقرات الحفل بالموسيقي العربية الشرقية الأصيلة

ثم ظهر مقدم الحفل الفنان الكوميديان الهولندي مغربي الأصل نجيب أمهالي الذي أضفي جو من البهجة بكلماته الرشيقة وتواصله مع جمهور الحاضرين

غني الفنان محمد الشريف أغنية مغربية جميلة استمتع بها الحاضرين

ثم كانت قمة الفرح مع رائعة أم كلثوم ” دارت الأيام ”

التي غنتها الفنانة فتيحة بكل روعة

استكمل العرض بفقرات راقصة مزجت بين الكورال والموسيقي الشرقية والغربية

ثم قامت مديرة الثقافة في بلدية أمستردام السيدة العربية ثريا ميلياني بإلقاء كلمة عن أهمية الفرقة ونجاحها في بناء جسر للتواصل بين أوروبا مع أفريقيا

ثم تقديم هدية تذكارية مع الورود لمؤسسي وأعضاء الفرقة الموسيقي الأندلسية المغربية

ولع كبير للمغاربة بالموسيقي بكل أنواعها الغربية والشرقية

حتي لا تكاد تخلو دار واحدة من الآلات الموسيقية الشعبية

أم كلثوم أيضًا كانت روحها حاضرة رغم غياب جسدها

بعد نصف قرن من وفاتها عام 1974

كوكب الشرق أم كلثوم صوت مصر الخالد

مازالت كلمات وألحان أغانيها تعيش في وجدان وقلوب المصريين والعرب من المحيط الي الخليج وأوروبا من الأجانب

علي مدار الأجيال عاشت هذه الأسطورة الفنية مع عمالقة الفن عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب ومعهم فريد الأطرش محرم فؤاد وأسمهان وردة الجزائرية ميادة الحناوي فايزة احمد نجاة الصغيرة محمد رشدي وقنديل وهاني شاكر وغيرهم الكثير مع الملحنين العظماء رياض السنباطي زكريا أحمد ومحمد القصبجي ومحمد الموجي وكمال الطويل وحلمي بكر ومحمود الشريف وبليغ حمدي وعمار الشريعي وعمر خيرت

والشعراء إبراهيم ناجي ومرسي جميل عزيز وحسين السيد وعبد الرحمن الأبنودي

والعازفين هاني مهنا وعمر خورشيد وسمير سرور وأحمد عفت وغيرهم من رعاة الذوق والفن الذهبي الأصيل

عندما كانت مصر رائدة فنياً أدبياً ثقافيًا وحتي دينيًا وسياسيا

قبل تراجع دورها التاريخي لصالح قنوات النفط الخليجية

وكليبات الإنحلال من لبنان في الشرق ومن الغرب أيضاً .