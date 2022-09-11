البلاستيك يضم مصطفى نصر مساك القومى “موسمين”
كتب – مسعد مجاهد
نجح مسئولوا لجنة الكره فى نادى البلاستيك برئاسة الحاج صلاح محمود فى ضم اللاعب مصطفى نصر مساك فريق القومى ومنتخب مصر مواليد 99 موسمين فى صفقة انتقال حر ،بناء على رغبة حسين عبد الفتاح المدير الفنى لفريق الكرة الأول واحتياج الفريق لخدمات اللاعب خلال الموسم الجديد .
واصل جهاز فنى نادى البلاستيك سلسلة التعاقدات مع اللاعبين الجدد ومن بينهم اللاعب المساك مصطفى نصر لاعب نادى القومى بعد متابعه جيده للاعب تمكنت لجنه الكره من إنهاء صفقة هذا اللاعب نظرا لإحتياج الفريق لهذا المركز ضمن قائمة أبناء شبرا الخيمه الموسم الجديد
-أشار المدير الإدارى لفريق الكره الأول عبدالمنعم حسن بأن صفقة اللاعب من أهم صفقات هذا الموسم وأنه سوف يكون اضافه قويه فى خط ضهر أبناء شبرا الخيمه وأن اللاعب رغم صغر سنه الا أنه يمتلك مقومات اللاعبين الكبار وسوف يكون مستقبل كبير للكره المصريه خلال السنوات القادمه مع فرق أندية الممتاز والممتاز “ب”وأن اللاعب لديه فرصه كبيره حيث أنه لا يتخطى عمره ال 22 عام .