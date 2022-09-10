حوار التايم المصرية مع أول محترف مصري بالدوري الموريتاني عن أبرز محطاته بموريتانيا
كتب طه محمد
في حوار أمتد لأكثر من ساعة التقينا فيه أول محترف مصري بالدوري الموريتاني عبدالله الزيات لاعب الأهلي السابق والمدرب الحالي لبراعم النادي الأهلي
وبدء حوارنا الشيق كالآتي
1 أحكي لنا قصة إحترافك بالدوري الموريتاني؟
تلقيت عرض باللعب بالدوري الموريتاني عن طريق “أحمد ولد دي” رئيس نادي الرياض حينذاك عندما كنت لاعبا بصفوف ساعد الإماراتي وبالفعل وافقت علي عرض نادي الرياض الموريتاني وتفاجأت بعد التوقيع بأننا أصبحت أول محترف مصري وعربي بالدوري الموريتاني
2 ماذا تذكرك أول مبارياتك بالدوري الموريتاني أمام كينغ نواكشوط ؟؟؟
مباراة كينغ نواكشوط كانت أول مبارياتي بالدوري الموريتاني بعد وصولي بثلاث أيام وطالبت من مدرب الفريق حسن كمرا النزول آخر نص ساعة وكان الفريق متأخر بهدف واستطاعت التعادل لفريقي الرياض
3 قصة خطفك من أجل الإنتقال لأكبر الأندية الموريتانية افسي نواذيبو؟
لم أخطف وهذة كانت تصريحات بعض مسؤولي نادي الرياض لطلبي فسخ عقدي معهم من أجل العودة لمصر وبعد دخول افسي نواذيبو مفاوضات رسمية معي تغيبت عن الحضور لتدريبات نادي الرياض لمدة أسبوع وهذة ماجعلهم يتحدثون في الإعلام عن اختطافي
4 عرض عليك مبلغ كبير من أجل البقاء بالرياض الموريتاني وعدم الانتقال لنواذيبو؟
رفضت الإستمرار بالرياض ثم عرض عليه رئيس النادي في وجود أحمد ولد دي مدير مكتب رئيس إتحاد الكرة لعب آخر ثلاث مباريات من الدور الاؤل من الدوري بأي مقابل مادي قبل فسخ تعاقدي ولكني رفض من أجل جدية عرض نواذيبو الأفضل
5 قصة انضمامك لبطل الدوري الموريتاني افسي نواذيبو ؟
تلقيت عرض من أجل الإنضمام لنواذيبو وطلبوا سفري بالطيران من نواكشوط لنواذيبو من أجل سرعه التعاقد معي
6 ماهي حقيقة طلب الجزائري مصطفي السبع من إدارة نواذيبو إختبارك قبل التوقيع؟
بالفعل تفاجئت بعد فسخ عقدي مع الرياض والسفر إلي مدينة نواذيبو رفض مدرب نواذيبو تعاقد الإدارة مع أي لاعب إلا من خلاله ، ولكن تم الإتفاق بيني وبين إدارة النادي علي توقيعي وحصولي علي مقدم التعاقد بدون علم المدرب ثم تنفيذ رغبة المدرب باختباري لمدة أسبوع وبالفعل تمرنت مع الفريق هذة المدة وشاركت في مباراة نادي بلسم الودية وسجلت هاترك في هذة المباراة وطلب المدرب حينذاك من الإدارة التعاقد معي رسميا
7 حصولك علي بطولة الكأس مع نواذيبو وأفضل محترف بالدوري الموريتاني ؟
شيء أفتخر به دائما الحمدلله
8 الصحف الموريتانية تحدثت بأنك أغلي صفقة في تاريخ الدوري الموريتاني بعد انضمامك لنواذيبو؟
بالفعل قرأت ذالك ولكني لا أعلم مدي حقيقته
9 كان من المفترض أن تلعب بالدوري السوداني بصفوف الرابطة ماذا حدث بعد توقيعك تسبب في فسح تعاقدك قبل غلق التسجيلات بساعات؟
بشكرمجلس إدارة نادي الرابطة كوستي برئاسة أمين أبومرين لتفهمهم موقفي وقبولهم إعتذاري بعدم رغبتي في التواجد بين صفوف الفريق في ذلك الوقت لظروف مرض والدتي .
وهو ما تسبب في طلبي من إدارة “الرابطة كوستي”عدم توثيق عقودي داخل الإتحاد السوداني لكرة القدم في آخر أيام التسجيلات ولكن ماكتب في الصحافة انني رفضت عرض الرابطة السوداني من أجل الميناء الموريتاني ليس صحيح فإدارة الميناء تحدثت معي بعد غلق التسجيلات بالسودان ،
10 نهيت مشوارك بالدوري الموريتاني مع نادي الميناء ؟
بالفعل كانت تجربة ناجحة للغاية وسعيد بمشاركتي مع ثلاث أندية بالدوري الموريتاني
11 أسباب تطور الكرة الموريتانية؟
الكرة الموريتانية لديها عدد كبير من اللاعبين الشباب ولديهم منظومة عمل قوية تضع خطة وتعمل على تنفيذها حتى تصل إلى ما تهدف إليه، لذلك فرضيات أن يكون ما تمر به الكرة الموريتانية طفرة وستعود أدراجها هي فرضيات خاطئة في الغالب. عندما تريد القيام بشيء لابد أن تعلم ماذا تريد وكيف ستقوم به، باختصار هذا ما يحدث في الاتحاد الموريتاني في ظل وجود النشيط أحمد ولد يحي رئيس الإتحاد الموريتاني لكرة القدم
12 مميزات وعيوب اللاعب الموريتاني بحكم خبراتك الإفريقية؟
اللاعب الموريتاني لاعب جيد وقابل للتطور كرويا ..ولكنه غير طموح بالقدر الكافي الذي يوصله لكبرى الدوريات الاوروبية.
13 هل الكرة المصرية قادرة علي إنجاب محمد صلاح مرة أخري؟
الكرة المصرية مليئة بالمواهب وقادرة دائما علي تقديم لاعبين مميزين لكبري الدوريات العالمية