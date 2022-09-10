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تكريم صادف أهله

تكريم صادف أهله

كتب حسن قلاد

كرمت منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بسوهاج بقيادة الآثاري النشيط غريب العويضي مدير عام مناطق آثار سوهاج الإسلامية والقبطية مفتشي الاثار والاداريين والحراس وافراد الوحدة الحسابية و اخصائيى الترميم بالمنطقة.
وذلك فى حضور الأستاذ محمد عبد الرسول رئيس الإدارة المركزية بجنوب الصعيد سابقا ومديرى التفاتيش التابعة لمنطقة اثار سوهاج، والأستاذ محسن همام العمدة مدير عام المضبوطات الأثرية بجنوب الصعيد السابق، وذلك بمتحف سوهاج القومى، وقام بتسليم شهادات التقدير الأستاذ على عبدالرؤف مدير عام آثار مصر العليا
ومن أهم المكرمين بتفتيش آثار غرب سوهاج الأستاذ جلال قبيصي علي مدير عام غرب سوهاج،احد أهم وأفضل الأثريين بمنطقة آثار سوهاج، والأستاذة أسماء احمد صلاح مفتشة الآثار والأستاذة إسراء السمنجي
لذا يتقدم الأستاذ حسن قلاد مفتش الآثار بسوهاج، والمحرر الصحفي بتقديم التهاني القلبية للزملاء الاعزاء، كما يتمنى مزيد من التوفيق لباقي الزملاء الأعزاء.

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