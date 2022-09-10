تكريم رموز الفن باحتفاليه “انا مبدع “بهيلتون كورنيش الاسكندرية
كتبت ريم الرحماني
بهدف هدف تسليط الضوء علي المواهب الحقيقيه التي اثرت الساحه وتكريم كل من قدم عمل راق ومتميز وبهدف دعم وتشجيع المبدعين من ذوي الهمم وابراز قدرتهم ودورهم في الخدمه المجتمعيه
قام فندق هيلتون كورنيش الاسكندرية بقياده المدير العام الدكتوراحمد صدقي وبالتنسيق مع الخبير السياحي والفندقي حسين عبد الله بتنظيم الاحتفاليه الرائعه “انا مبدع “وتكريم رموز الفن العظماء
سيدة المسرح العربي سميحة ايوب و
صوت مصر النابض نادية مصطفي
والدكتور والشاعر والسينارست الكبير مدحت العدل
وبطله العالم في السباحه والحاصله علي وسام الجمهورية مريم طارق كما تم تكريم الشاعر الكبير احمد قدري
وقد تعددت فقرات الحفل فقامت بتقديم الحفل الاعلاميه نشوي فوزي وشدت بالغناء الفنانه نيفين رجب وقدمت فرق فنون متحدي الاعاقه استعراضات مبهره حازت علي اعجاب الجميع
وشرف الحفل بحضور نخبه من قيادات المجتمع السكندري ولفيف من الادباء والشعراء والرياضيين والاعلاميين