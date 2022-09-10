بناءً على توجيهات محافظ القليوبية
حى غرب شبرا الخيمة ضبط بناء مخالف وإزالة فورية
بناءً على توجيهات معالي الوزير المحافظ اللواء.عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية با التصدي بكل قوة وحسم لحالات البناء المخالف المقام بدون ترخيص شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه بقيادة اللواء.محمد الصحصاح رئيس الحي ويرافقه السادة نائبي رئيس الحي الدكتور مجدي البكري والمهندس. إيهاب مهدي وفنين الإدارة الهندسية ومسئول الازالات والمتابعة الميدانية والاشغالات وقوة تأمين من قسم شرطة قليوب تم تنفيذ إزالة فورية لسقف الدور الثاني عشر علي الطريق الدائري نزلة أم بيومي وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر مخالفة بالواقعة طبقاً للقانون 119لسنة 2008مع الاستمرار في رصد حالات البناء المخالف في المهد بنطاق حي غرب شبرا الخيمه