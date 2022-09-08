عاجلمحافظات

محافظ القليوبية يضبط 5 سيارات أجرة وملاكي يسيرون عكس الاتجاه مطلع الطريق الحر بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يضبط 5 سيارات أجرة وملاكي يسيرون عكس الاتجاه مطلع الطريق الحر بشبرا الخيمة

ضبط عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة ، عدد 5 سيارات أجرة وملاكي تسير عكس الاتجاه عند مطلع الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر .
ووجه الهجان بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين، لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، موجهًا بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى .
كما وجه المحافظ إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات في الأماكن التي يعتاد عليها السائقين بالسير عكس الاتجاه وضبط المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين .

Post Views: 64
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of ثياب الملائكة وسوار المعصومين من الخطأ.

ثياب الملائكة وسوار المعصومين من الخطأ.

منذ 6 ساعات
Photo of الوافي في مبادئ واحكام قانون العقوبات العراقي….اصدار جديد

الوافي في مبادئ واحكام قانون العقوبات العراقي….اصدار جديد

منذ 12 ساعة
Photo of مجهوداته رائعه بحى ثاني الزقازيق في الشوارع .

مجهوداته رائعه بحى ثاني الزقازيق في الشوارع .

منذ 12 ساعة
Photo of اليوم الذكرى الثانية للفنانة عايدة كامل

اليوم الذكرى الثانية للفنانة عايدة كامل

منذ 12 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!