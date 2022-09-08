استعدادًا للعيد القومي للشرقية..

مجهوداته رائعه بحى ثاني الزقازيق في الشوارع .

كتب/ لطيف عبد الحميد

أعلن المحاسب محمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق، أن الحي يشهد نشاطا مكثفا من إدارات تحسين البيئة والدهانات والبساتين والإشغالات من مجهوداتها في نطاق الحي، وذلك استعدادا لاحتفال محافظة الشرقية بعيدها القومي غدا الجمعه ..وقال الأباصيري إن الحملة انطلقت بالتعاون مع إدارة تجميل الطرق والدهانات أعمال الدهانات بشارع المحافظة والكورنيش وأمام مسجد الفتح ومازالت الأعمال مستمرة في نطاق الحى..

الجدير بالذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شارك اجتماع مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، فى جلسته الافتتاحية بالدورة الجديدة لعام 2022 /2023، برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس الأمناء بحضور المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمهندس محمد عرفات ممثل هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان ووكيل مجلس الأمناء والنائب سامى نصر الله عضو مجلس النواب وأعضاء مجلس الأمناء وعدد من مديرى المديريات الخدمية ..وعلى هامش الاجتماع، كرم محافظ الشرقية ورئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، أعضاء مجلس الأمناء السابقين بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميز خلال فترة تواجدهم فى الدورة السابقة.. واكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة الشرقية تبدأ من صباح اليوم الخميس وحتى الجمعه الموافق 9 سبتمبر وذلك في الصالة المغطاة بجوار منطقة تجنيد الزقازيق في تمام الساعة العاشرة صباحا ثم يعقبها قيام الدكتور محافظ الشرقية بافتتاح عدد من المشروعات بمراكز ومدن المحافظ على أن يكون الختام لأعمال اليوم هو تتويج اليوم بالحفل الفني والذي تجري فعالياته بقصر ثقافة الزقازيق .