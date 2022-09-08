كلية التجارة جامعة الاسكندرية تحتفل بطلابها من شعبة اللغة الفرنسية بالتعاون مع جامعة بواتييه الفرنسية
ريم الرحماني
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تم اليوم الإحتفال بتخريج الدفعة العاشرة من طلاب كلية التجارة شعبة اللغة الفرنسية بالتعاون مع جامعة بواتييه الفرنسية وتسليم شهادات جامعة بواتييه لهم بحضور :- الأستاذ الدكتور / السيد الصيفى – عميد الكلية والسيدة الدكتور/ مونيك كامييرى – رئيس العلاقات الدولية – جامعة بواتييه . والسيدة الدكتور/ حنان الزينى – مسئول البرنامج الفرنسى والمدير التنفيذى لبرنامج اللغة الانجليزية والفرنسية بالكلية. والدكتور / جيوم لورتون – استاذ بجامعة بواتييه . والسيد / جيوم موريل – منسق القسم الفرنسى بجامعة عين شمس .
وصرح أ.د /الصيفى – عميد كلية التجارة – جامعة الإسكندرية أننا بصدد تنفيذ برنامج الماجستير فى إدارة الأعمال الدولية . حيث أشار الى أن الشراكة بين جامعة بواتييه لها أثر كبير على جودة العملية التعليمية لما تتضمنه من تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتبادل الخبرات التعليمية والتى ادى الى تعزيز القدرات الاكاديمية والعلمية والتعاون الدولى.