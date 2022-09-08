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خاطرة ترنيمة في حب بلدي

خاطرة
ترنيمة في حب بلدي

وفاء أنور

كنت دومًا تحضرين بقوة ، تثبتين وجودك حين تطلين على من خلف زجاج نافذتي .

كلما لاحقتني قسوة أيامي ، وعلا بعدها أنين صمتي خرجت منادية إياكِ : ياأمي ، لأجدك بعدها تلبين ندائي ، تحلقين فوق رأسي كطائر من جنة الرحمن مهمته التي كلف بها هى فقط حمايتي .

كنت أنشد دومًا جليسًا يفهمني ، يتمكن من ترجمة حديثي حتى ، وإن كان قراري الاحتفاظ به ، وعدم النطق به إلى الأبدِ .

وحدك كنتِ تحسنين الاستماع إلي ، تكملين حديثي ، تقرأين ما اختبأ مني بين ثنايا سطوري
لهذا فأنا اخترتك منذ طفولتي لتكوني ظلي الذي يحميني من حر صيفي ، وفي شتائي وجدتك مدفأتي .

كنت يابلدي شاهدة وحيدة على تعثر خطواتي راصدة لكل تلال أحزاني ، مبدلة لكل خذلان مررت به ليتحول بعدها إلى ترنيمة طالما رددتها ، وسأبقى أرددها طيلة عمري .

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