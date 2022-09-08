الوافي في مبادئ واحكام قانون العقوبات العراقي….اصدار جديد
كتبت ساهرة رشيد
صدر للدكتور راسم مسير الشمري .. أستاذ القانون الجنائي في كلية المنصور الجامعة،كتاب بعنوان
(الوافي في مبادئ وأحكام القسم العام في قانون العقوبات العراقي معززً بمبادئ وقرارات القضاء العراقي)،
حيث وثق الكتاب الصلة بين الاحكام ومبادئ قانون العقوبات بقرارات القضاء العراقي بما احتواه في موضوعات الجريمة والمجرم من خلال التعريف بالقانون وإستعمالاته و مصادره وتوثيق الجريمة واركانها وصور ارتكابها وانواعها والمسؤولية الجنائية للمجرم وموانعها وأسباب إباحتها .
وأحتوى الكتاب على التدابير الاحترازية بين الجريمة والعقوبة.
كما تناول العقوبة وأحكامها وماهيتها وأنواعها مبيناً تعدد الجرائم وأثرها في العقاب وكذلك الظروف المشددة والمخففة للعقوبة ،
ويعد الكتاب إضافه جديدة ومفيدة للمكتبة القانونية وللمهتمين بهذا العلم.
وقد تبنت كلية المنصور الجامعة طباعة هذا المنجز الإبداعي على نفقتها ضمن مشروع طباعه كتب العلماء والباحثين في مختلف مجالات الفكر الإنساني و أهتماماتها بالعلم والعلماء ولنشر الفكر القانوني الثري بين رجال الفقة والقانون والقضاء ومرجعاً علمياً لطلبتها في قسم القانون.
ويقع الكتاب ب٤٩٥ صفحة.