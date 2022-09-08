أخبار مصرعاجل

الوافي في مبادئ واحكام قانون العقوبات العراقي….اصدار جديد

الوافي في مبادئ واحكام قانون العقوبات العراقي….اصدار جديد

كتبت ساهرة رشيد

صدر للدكتور راسم مسير الشمري .. أستاذ القانون الجنائي في كلية المنصور الجامعة،كتاب بعنوان
(الوافي في مبادئ وأحكام القسم العام في قانون العقوبات العراقي معززً بمبادئ وقرارات القضاء العراقي)،
حيث وثق الكتاب الصلة بين الاحكام ومبادئ قانون العقوبات بقرارات القضاء العراقي بما احتواه في موضوعات الجريمة والمجرم من خلال التعريف بالقانون وإستعمالاته و مصادره وتوثيق الجريمة واركانها وصور ارتكابها وانواعها والمسؤولية الجنائية للمجرم وموانعها وأسباب إباحتها .

وأحتوى الكتاب على التدابير الاحترازية بين الجريمة والعقوبة.

كما تناول العقوبة وأحكامها وماهيتها وأنواعها مبيناً تعدد الجرائم وأثرها في العقاب وكذلك الظروف المشددة والمخففة للعقوبة ،
ويعد الكتاب إضافه جديدة ومفيدة للمكتبة القانونية وللمهتمين بهذا العلم.
وقد تبنت كلية المنصور الجامعة طباعة هذا المنجز الإبداعي على نفقتها ضمن مشروع طباعه كتب العلماء والباحثين في مختلف مجالات الفكر الإنساني و أهتماماتها بالعلم والعلماء ولنشر الفكر القانوني الثري بين رجال الفقة والقانون والقضاء ومرجعاً علمياً لطلبتها في قسم القانون.

ويقع الكتاب ب٤٩٥ صفحة.

Post Views: 83
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of سمير غانم قدمه 3 مرات … نجوم

سمير غانم قدمه 3 مرات … نجوم

منذ 6 ساعات
Photo of التعادل فرض نفسه على ودية الصيد والمطرية

التعادل فرض نفسه على ودية الصيد والمطرية

منذ 6 ساعات
Photo of ثورة خدمات بطلها شباب من بنها

ثورة خدمات بطلها شباب من بنها

منذ 10 ساعات
Photo of كلية التجارة جامعة الاسكندرية تحتفل بطلابها من شعبة اللغة الفرنسية بالتعاون مع جامعة بواتييه الفرنسية

كلية التجارة جامعة الاسكندرية تحتفل بطلابها من شعبة اللغة الفرنسية بالتعاون مع جامعة بواتييه الفرنسية

منذ 10 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!