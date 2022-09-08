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احاله العاملين بسته مراكز شباب بالقليوبيه للتحقيق لتغييهم عن العمل في أوقات العمل الرسميه

احاله العاملين بسته مراكز شباب بالقليوبيه للتحقيق لتغييهم عن العمل في أوقات العمل الرسميه

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبيه ،الاستاذ محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمه المواطنين بالمديرية ويرافقه الاستاذ محمد امام باداره خدمه المواطنين بمتابعه مقر اداره شباب القناطر الخيريه وبعض مراكز الشباب باداره شباب طوخ والقناطر .

فقد تمت متابعه مراكز شباب كفر العمار، وكفر الفقهاء ، واجهور الصغرى ،ومركز شباب الوقف و المنيره والبرادعة وتبين ان هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها بشكل كامل مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ضد مرض كورونا المستجد ، كما تم متابعه مركز التخاطب وتنميه المهارات لذوي القدرات والهمم بمركز شباب العمار الكبري.

كما شملت المتابعه مراكز شباب العبادله ، والعمار الكبرى ، واجهور الكبرى ، وبهادة ،ومدينه القناطر الخيريه ،وشبرا شهاب مفتوحه وتمارس نشاطها في ظل غياب بعض العاملين بها.

كما تم متابعه مقر اداره القناطر الخيريه وتبين حسن وجديه سير العمل بالاداره وانتظام العاملين بها بالحضور

كما تم متابعه حمام السباحه بمركز شباب مدينه القناطر الخيرية تم التنبيه علي الاهتمام بالأمن والسلامه حفاظا علي المترددين ،وتم تشغيل ماكينه الصرف الالي بمركز شباب البرادعه.

وأوصت اللجنه مراكز الشباب بتسجيل خطوط السير بدفتر الحضور ولالتزام بالمواعيد المحدده مع مراعاه الاهتمام بالنظافه واستكمال دفاتر الخطة.

وأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمه ، واستمرار المتابعات الميدانيه لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الأستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.

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