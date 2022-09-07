التاثير الكيميائي لاوكسيد المغنيسيوم على الخواص الهندسية لطبقة ما تحت اساس التبليط
ساهرة رشيد
نشر بحث
للاستاذ المساعد الدكتور احمد منسي موسى رئيس قسم الهندسة المدنية في كليه المنصور الجامعة بحثا علميا في مجلة العلوم الهندسية والتكنولوجيا وهي من المجلات المصنفة ضمن مستوعب سكوبس
Journal of Engineering Science and Technology (JESTEC)
CHEMICAL INFLUENCE OF MAGNESIUM OXIDE ON THE ENGINEERING PROPERTIES OF CLAYEY SOILS USED AS ROAD SUBGRADE
بعنوان ( التاثير الكيميائي لاوكسيد المغنيسيوم على الخواص الهندسية لطبقة ما تحت اساس التبليط).
الهدف من البحث تقوية طبقة ما تحت أساس التبليط في الطرق بإستخدام مضافات عصرية.
وقد تضمن البحث تقديم تفسيرات هندسية و كيميائية لعملية تقوية تلك الطبقة. و يسهم البحث من الناحية الاقتصادية في تقليل كلفة التبليط بمقدار 20 دولارا للمتر المربع الواحد. وقد أجريت عدة تجارب عملية ناجحة في العديد من مواقع عمل أثبتت نجاح هذا البحث على المستوى التطبيق العملي للبحث
و يعتبر البحث هو السادس للدكتور منسي و يأتي ضمن سلسلة بحوث منشورة في نفس المجال و هي جزء من مشروع بحثي كبير في مجال أستخدام المضافات العصرية الاعتيادية و النانوية في تحسين خواص طبقات ما تحت التبليط. وقد تم نشر هذه البحوث في عدد من مجلات علمية رصينة
وتعد كلية
المنصور الجامعة