كتاب : (((منهج القرآن الكريم في تحصين الامة من الفرقة والاختلاف)))
ساهرة رشيد /العراق
صدر للأستاذ الدكتور محمود الصميدعي كتاب بعنوان (منهج القرآن الكريم في تحصين الامة من الفرقة والاختلاف)، يتألف الكتاب من خمسة فصول
و ٣٣٦ صفحة
وهو كتاب جديد يضاف الى مكتبة علوم القران الكريم التدريسي في قسم القانون كلية المنصور الجامعة
جمعت ثلة من الأفكار التي يمكن من خلالها الوصول إلى تلافي إختلاف الأمه ، وجمع كلمتها
والكتاب دراسةقرآنية تحليلية تعنى بوحدة الأمة وتحصينها من الفرقة والإختلاف وهي خطوة بناءة ومحاولة جادة في سبيل مجتمع فاضل دعائمه التعاون على إرساء قواعد الخير والتطور والإزدهار ولقد جاء هذا الكتاب بعد جهد مضن قضاه الدكتور الصميدعي في الإطلاع والبحث في عشرات الكتب ذات التخصص الدقيق في الموضوع فكان بحق تشخيصا دقيقا ، وعلاجا ناجعا ، لما تعانيه مجتمعاتنا الإسلامية من التشرذم والخلاف الذي نال صميم وجودها ووحدتها…
ويعد الكتاب باتفاق اراء عدد من علماء علوم القران الحل للخروج من ازمة التفرق والتناحر ، الى العودة بالامة الى سالف عهدها المشرق
والجدير بالذكر ان
الكتاب صدر عن
دار النهضه في بغداد