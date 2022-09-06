الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من معهد الإنتاجية والجودة

ريم الرحماني

احتفلت الأكاديمية العربية ،بتخريج دفعة جديدة حاصلة على درجة الماجستير فى إدارة الجودة من معهد الانتاجية والجودة.

شهد الحفل حضور سعادة الأستاذ الدكتور /إسماعيل عبد العفار رئيس الأكاديمية العربية ، الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الباري نائب رئيس الاكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي و الأستاذ الدكتور/ محمد عبد ربه عميد معهد الإنتاجية والجودة.

ألقى سعادة الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار كلمة رحب خلالها بالحضور وهنأ الخريجين وأسرهم ، حيث أطلق على هذة الدفعة اسم “الدفعة الذهبية” حيث يتزامن حفل تخرجهم مع احتفال الأكاديمية العربية باليوبيل الذهبى .

وأكد “عبد الغفار” ان معهد الانتاجية والجودة هو أول معهد متخصص في إدارة نظم الجودة منذ ما يزيد عن 25 عام ويقدم خدمات الاستشارات والتدريب والتعليم في جميع المجالات الصناعية والخدمية .

وأشار إلى انه تم اعتماد المعهد في 2022 من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المصرية لتأهيل المتدربين على كيفية تطبيق معايير الاعتماد الصادرةمن الهيئة وذلك بتدريس المحتوى العلمي للبرنامج المصري EGYCAP

بالاضافة الى اعتماد برنامج الدكتوراه المهنية في إدارة الجودة وحصل المعهد على أعلى الاعتمادات الدولية للبرامج التدريبية من منظمات

CQI – NEBOSH – IRCA – NAHQ – UN Global Compact

ومن جانبه ،قال الدكتور محمد عبد ربه ان الجودة تمثل جانب كبير من اهتمام العالم حيث أصبحت أهم ضمانات تحسين نوعية الخدمات والمنتجات في العصر الحالي فهي لم تعد ترفًا تسعى إليه المؤسسات والمنظمات بل أصبحت ضرورة

حياتية حتمية ودليلًا على ضمان استمرارية أعمالها بجودة وتميز دائمين.

وأكد ان معهد الإنتاجية والجودة قد حافظ على مدار السنوات السابقة على استمرار العمل بمنهجية تطوير برامجه التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فاعتمد برنامج الدكتوراه في العام 2020 من المجلس الأعلى للجامعات بمقررات توصف بأنها الأفضل في مجالات الجودة والتميز كما استمر العمل بذات النسق لاعتماد برنامج الماجستير الحالي بتعديلات في المقررات لا تقل في أهميتها وحداثتها عما تم ببرنامج الدكتوراه.

وأضاف “ان دور المعهد لم يقتصر فقط على تطوير الجانب النظري للعملية التعليمية ولكن امتد إلى تسليح الخريجين بالشهادات الدولية المعتمدة عالميًا في العديد من مجالات الإدارة المختلفة التي تلبى معظم متطلبات قطاعات الصناعة والخدمات”.

وفي نهاية كلمته ،قدم التهنئة إلى سعادة الأستاذ الدكتور/ اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج لتجديد الثقة في سيادته لرئاسة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري متمنيًا من الله له دوام التقدم والنجاح.