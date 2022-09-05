تكلموا علماء الأزهر الشريف

كتب دكتور عبدالرحمن عبدالعظيم مشهور

أوجه رسالتى إلى العلماء الأجلاء حاملى راية الأزهر الشريف وأصحاب العمائم البيضاء .

أين أنتم من المهاترات التى تحدث كل ساعة فى كل وسائل الإعلام المختلفة وخصوصا الفضائيات التى تدخل كل بيت ومع كل أسرة ، حيث تطالعنا بعض السيدات التى تحاول بشتى الطرق هدم البيوت وهدم الأسر وكلهن متعلمات ومنهن من يحمل الدكتوراة يتشدقن بأن لا تطيع الزوجة زوجها ولا تخدمه ولا ترضع الأبناء ، ولا أدرى من أين أتوا بالفتاوى المضلة وأنه لا يوجد نص يحث الزوجة بخدمة بيتها وأولادها ،،، بكل أسف تسمع الزوجات الصغار هذه الفتاوى وتتمسك بها وكأنها حقيقة ، وتُخرب البيوت وتزداد نسب الطلاق ،،، هؤلاء المتشدقات بالحديث ألم ترضع أولادها ؟ ألم ترضع هى من أمها ؟ ألم تخدمها أمها ؟

علماؤنا لاتتركوا الساحة لهؤلاء حتى لا تُخرب بيوتنا ،،،

والله المستعان