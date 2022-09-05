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تكلموا علماء الأزهر الشريف
تكلموا علماء الأزهر الشريف
كتب دكتور عبدالرحمن عبدالعظيم مشهور
أوجه رسالتى إلى العلماء الأجلاء حاملى راية الأزهر الشريف وأصحاب العمائم البيضاء .
أين أنتم من المهاترات التى تحدث كل ساعة فى كل وسائل الإعلام المختلفة وخصوصا الفضائيات التى تدخل كل بيت ومع كل أسرة ، حيث تطالعنا بعض السيدات التى تحاول بشتى الطرق هدم البيوت وهدم الأسر وكلهن متعلمات ومنهن من يحمل الدكتوراة يتشدقن بأن لا تطيع الزوجة زوجها ولا تخدمه ولا ترضع الأبناء ، ولا أدرى من أين أتوا بالفتاوى المضلة وأنه لا يوجد نص يحث الزوجة بخدمة بيتها وأولادها ،،، بكل أسف تسمع الزوجات الصغار هذه الفتاوى وتتمسك بها وكأنها حقيقة ، وتُخرب البيوت وتزداد نسب الطلاق ،،، هؤلاء المتشدقات بالحديث ألم ترضع أولادها ؟ ألم ترضع هى من أمها ؟ ألم تخدمها أمها ؟
علماؤنا لاتتركوا الساحة لهؤلاء حتى لا تُخرب بيوتنا ،،،
والله المستعان