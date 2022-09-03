عباس الشيخ عمر… ورحله انتخابية جديده

كتب -مسعد مجاهد

تشهد انتخابات مركز شباب قها شراسه خلال فترة الانتخابات الجديده على منصب رئيس مجلس الإدارة و 5 مناصب أخرى للأعضاء تحت السن ،بينما فاز الكابتن حسن جوده بعضوية امين الصندوق والاستاذ سيد ياسين بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة بالتزكية .

والمؤشرات الانتخابيه تهدف إلى اختيار عباس الشيخ عمر لتوليه فتره رئاسه جديده ،نظرا لما قدمه خلال فتره الرئاسه المنتهيه والعديد من التطويرات الإنشائيه والمشروعات داخل جدران النادى الرياضى التى تنهض بالفكر والشكل الجمال وتلبية متطلبات الأسر المتمثلة فى أعضاء الجمعية العمومية

بعض الانشاءات التى نفذت بشكل راقى فى فترة عباس الشيخ عمر كالتالى :

1-حمام سباحه نصف أوليمبى

2- عدد 2 قاعة أفراح مغلقه

3- قاعة افراح مكشوفه على أعلى مستوى

4- عدد 18 محل دور تانى لزيادة الدخل والنهوض بالنشاط الرياضي

5- متابعة و تطوير الاكاديميه الخاصه بالنادى لتفريخ نشء قوى يستطيع تحديد هدفه وطموحه خلال فترة الشباب .

_لذلك نقول ونحن متكاتفين ويدا بيد نعم لعباس الشيخ عمر رئيسا لمركز شاب قها الرياضى لفتره رئاسة جديده.