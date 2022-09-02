بمشاركة 32 فريق انطلاق دوري أبطال سيدي سالم بـقرية “القن”

كتب محمود علوان

شهد مركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، اليوم إنطلاق بطولة دوري أبطال مركز سيدي سالم بقرية “القن” على ملعب القرية بمشاركة 32 فريق من مركز سيدي سالم، والمراكز المجاورة.

و إقامت المباراة الافتتاحية بين فريقي القن صاحب الملعب، ومستضيف البطولة، ونظيره فريق الشرنوبي واسفرت عن فوز فريق القن 2/1، ضمن مباريات المجموعة الأولى

كانت المباراة حماسية سعيًا لكل فريق منهما بإثبات وجوده، وحضرها الآف المشجعين من أبناء القرية، ومشجعي الفرق المشاركة الذين جرى دعوتهم لحضور الافتتاح.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة بقرية القن بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، أجرت قرعة الفرق المتبارية المشاركة في البطولة في دار مناسبات قرية القن، فيما أطلق المنظمين توجيهاتهم للمشاركين، ومشجعيهم بضرورة التحلي بأخلاق اللعبة لكون البطولة تحمل شعار الأخلاق قبل أن تكون بطولة لكرة القدم، حتى تخرج بالشكل المشرف اخلاقيًا ورياضيًا