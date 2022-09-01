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محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث انفجار اسطوانة غاز فريون أثناء إجراء صيانة تكييفات لأحد المطاعم واصابة 3 فنيين

محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث انفجار اسطوانة غاز فريون أثناء إجراء صيانة تكييفات لأحد المطاعم واصابة 3 فنيين

أسيوط/ احمد حلمي احمد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط منذ قليل موقع الحادث الذي وقع بأحد المطاعم بشارع الثورة المواجه لديوان عام المحافظة اثر انفجار اسطوانة غاز فريون أثناء إجراء الصيانة اللازمة للتكييفات الخاصة بالمطعم مما أدى إلى إصابة 3 فنين وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الكوارث والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انفجار اسطوانة غاز فريون أثناء اجراء الصيانة اللازمة لتكييفات أحد المطاعم الكائنة أمام ديوان عام المحافظة بشارع الثورة مما ادى الى اصابة 3 أشخاص من فينين التكييف وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وعلى الفور توجه المحافظ الى موقع الحادث للوقوف على أعمال انقاذ المصابين والسيطرة على الحادث وتم توجيه الحماية المدنية والإسعاف الى موقع الحادث كما انتقل اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة إلى موقع الحادث في وجود محمود ياسين رئيس حي شرق ومروان إبراهيم نائب رئيس الحي وتم توجيه سيارات الاطفاء قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد اسلام زكريا وكيل إدارة الحماية المدنية بأسيوط و3سيارات اسعاف لنقل المصابين كما تم فصل المرافق عن المطعم من غاز وكهرباء ومياه وتبين إصابة ثلاثة من فنيين التكييف اثر الانفجار ونقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كما وجه محافظ أسيوط الشكر لرجال الاسعاف والحماية المدنية لسرعة الاستجابة والحضور الفوري إلى موقع الحادث وانقاذ المصابين ونقلهم للمستشفى مكلفًا الحماية المدنية بمراجعة إجراءات السلامة الامان للمنشآت الواقعة بمكان الحادث وتكليف حى شرق بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية لمعرفة اسبابه ومراجعة اجراءات الامان والسلامة بالمطعم.

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