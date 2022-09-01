محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث انفجار اسطوانة غاز فريون أثناء إجراء صيانة تكييفات لأحد المطاعم واصابة 3 فنيين
أسيوط/ احمد حلمي احمد
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط منذ قليل موقع الحادث الذي وقع بأحد المطاعم بشارع الثورة المواجه لديوان عام المحافظة اثر انفجار اسطوانة غاز فريون أثناء إجراء الصيانة اللازمة للتكييفات الخاصة بالمطعم مما أدى إلى إصابة 3 فنين وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الكوارث والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انفجار اسطوانة غاز فريون أثناء اجراء الصيانة اللازمة لتكييفات أحد المطاعم الكائنة أمام ديوان عام المحافظة بشارع الثورة مما ادى الى اصابة 3 أشخاص من فينين التكييف وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.