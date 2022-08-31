تتويج مركز شباب البرادعة بطلا لدورى القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القرى للنسخة ال ٢٩

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الحفل الختامي والمباراة النهائية لدورى القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القرى النسخة ٢٩ ، والتي تقام على ملعب سنديون ، بين فريقى الاصلاح الزراعي والبرادعة ، وذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي.

سلم محافظ القليوبية كأس الدوري لحامل اللقب والذي تسلمه كابتن فريق البرادعة التابع لادارة شباب القناطر الخيرية ، وتم تسلم ميداليات ذهبية وشيك بمبلغ 6 آلاف جنية ، والميداليات الفضية لفريق الاصلاح الزراعي الحاصل على المركز الثاني وشيك بمبلغ 4 آلاف جنية ، والميداليات البرونزية لفريق جزيرة الاحراز الحاصل على المركز الثالث وشيك بمبلغ 3 آلاف جنية ، وشيك بمبلغ الفين جنية لفريق مركز شباب طحلة الحاصل على المركز الرابع .

انتهت المباراة بتتيجة ( 1 / 0 ) لصالح فريق البرادعه وقدم فريق الكاراتية عرضا رياضيا وعرض فنيا بعد نهاية المباراة ، وقد اكد الصبروط في كلمته على أن فكرة دورى القليوبية لمراكز شباب القرى تم إطلاقها سابقا تحت مسمى كأس محافظ القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القري كبديلا لعدم اشتراك المراكز فى أنشطة الاتحاد وتاتى هذه المسابقة تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية .

يبدا الدورى بالمرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية بنظام دورى من دور واحد ويتم تصعيد الفائز بالمركز الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية الذي تقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري .

حضر الحفل الختامي والمباراة النهائية النائب عاطف ناصر ، والنائب عادل عامر والنائب درويش مرعي ، والنائب عزيز سابق ، والنائب مدحت الكمار، والكابتن وحيد خلوي رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم، والكابتن محمد طه نائب رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم، وأحمد حلمي رئيس لجنة الحكام بالقليوبية .

يهدف الدوري إلى اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم ، وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى افضل.

الجدير بالذكر ان دورى القليوبية فى كرة القدم لمراكز شباب القرى ، النسخة ٢٩ ، بدات منذ عام ١٩٩٢ ، تقام لشباب محافظة القليوبية كبديل لاشتراك مراكز الشباب فى انشطة اتحاد كرة القدم وترشيد للانفاق حتى تتمكن المراكز من اداء رسالتها لخدمة النشئ والشباب .

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وفي جولته بمركز شباب مدينة سنديون افتتح محافظ القليوبية حمام السباحة النصف اوليمبي بمركز شباب سنديون، والمقام بنظام حق الانتفاع لمدة ١٢ عام ، وملحقاته بوفيه ، غرف إدارية، غرف خلع ملابس ، وذلك بقيمة ايجارية ١٠ آلاف و٥٠٠ جنية ، والذي أحدث طفرة كبيرة في ممارسة الانشطة الرياضة والتطوير الانشائي بمركز شباب سنديون بمدينة قليوب .

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