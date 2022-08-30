الاكاديميه الشرطيه ودورها في مستقبل أبناؤنا
بقلم /محمد علي عبدالباقي
الارتقاء بمستوى اولادنا والوصول إلى أعلى مستوى وجاهزيه لحمايه الوطن من الداخل بكل كفاءه وإقتدار والعمل على بناء ضابط مصري متطور ومتحضر ومواكب للتطور التكنولوجي والسعى لتأمين الأمن والامان في ربوع المحروسه عبر نشر مزيد من أبناؤنا خريجي الثانويه العامه او الكليات المتخصصه المنتمين للأكاديمية للحفاظ على ارواحنا وممتلكاتنا ولكن الذي لفت نظري هو كميه الحضور الكثيف من كل أنحاء البلاد وهذا ما جعلنى اتحدث من منطلق حرصي على استجابه المسؤولين بالاكاديميه وكذا السيد وزير الداخليه بهدف التيسير على أبناؤنا من اسوان الى الاسكندريه مرورا بكافه محافظات مصر الذين يحضرون لمقر الأكاديمية لشراء كراس التقديم وتحضير الاوراق المطلوبه ونحن نعيش أزهى عصور التحول الرقمى والتكنولوجيا ولما شاهدت من ازدحام شديد من أولياء الأمور والطلاب اقترح أن يتم التقديم عبر الانترنت وحصول الطالب على سيريل نمبر عبر رسائل المحمول يقوم بدفع الرسوم به عبر فورى ومن هنا يأتى دور وزارة الداخلية في تجهيز الكراس الخاص بالتقديم باسم الطالب والرقم المخصص به في مديريه الامن الخاصه بمحافظته وتحديد يوم خاص به للتقديم بمديريه الأمن التابع لها وتحديد موعد بكليه الشرطه لاختبار القدرات الخاص بالطالب وهكذا نكون قد يسرنا الأمر وعملنا على تنظيم نحترم فيه طلابنا المتقدمين وتعويدهم على النظام في جهاز نظامى قائم على النظام في الأساس ووفرنا تعب أولياء الأمور حفظ الله مصر وشعبها وشرطتها الباسله وجيشها العظيم وقائدها الزعيم و وفق أبناؤنا الطلاب الملتحقين بالأكاديمية الشرطيه لتحمل المسئولية وحمايه الوطن من الداخل .