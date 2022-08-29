. مقتل شخص وإصابة 5 اخرين خلال مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

متابعة / مرفت عبد القادر

لقى شخص مصرعه،وأصيب 5 أخرين خلال مشاجرة بين عائلتين

في منطقة الحاكورة قسم ثان الفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي

مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد سامح عزب مأمور قسم شرطة الفيوم ثان،

بمقتل “م.ج.م”،

يعمل بورشة لتقطيع الرخام،

ومقيم بمنطقة الحاكورة بمدينة الفيوم.

انتقل المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم ثان الفيوم،

لفض المشاجرة

والقبض على طرفيها، وكشفت ملابسات الواقعة.

كشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم،

أن خلافا وقع بين عائلة المجنى عليه،

وعائلة أخرى بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال،

ما تسبب فى وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم،

ما أسفر عن مقتل شخص نتيجة طعنه بسكين بأجزاء متفرقة من جسده،

وإصابة 5 آخرين،

جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحى، ومستشفى الفيوم العام.

ألقي القبض على طرفى المشاجرة، وأخطرت نيابة بندر الفيوم

والتى تتولى التحقيق.