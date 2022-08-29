فى سابقة هى الأولى من نوعها .. تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم بالقليوبية و مجلس مدينة شبرا الخيمة.. لرفع الوعى البيئي للتغيرات المناخية بين طلاب المدارس و أفراد المجتمع
كتبت سمية امين
بتوجيهات السيد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تحت مظلة الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة القليوبية و فى إطار مبادرة الحوار الوطني للتغيرات المناخية التى أطلقتها وزارة البيئة المصرية إستعداد لمؤتمر المناخ COP27 تنظم إدارة التربية البيئية و السكانية بمديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مجلس مدينة شبرا الخيمة المنتدى الثقافى ” التغيرات المناخية و تأثيرها على التنمية المستدامة ” بقاعة دار الإدارة المحلية بكورنيش النيل شبرا الخيمة
بحضور و مشاركة عدد من المتخصصين بالشأن البيئي
د يسرى خفاجى مدير الإدارة المركزية للتوعية و الارشاد المائى
بوزارة الموارد المائية والري
د. رانيا أبو نعمة خبير البيئة و منسق الحوار الوطني التغيرات المناخية
ا. رندا عبدالحميد رئيس مجلس القومى للسكان بالقليوبية
ا. اشرف عباس مدرب التغيرات المناخية بوزارة التربية والتعليم
ا. امل فوزى من الإدارة المركزية التربية البيئية و السكانية بالوزارة
ا. هالة عاشور مدير إدارة التربية البيئية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية
ا. هند جلال مسؤل التوعية بمؤسسة حياة كريمة
تم عرض مفاهيم التغيرات المناخية من خلال شاشة العرض وتوضيح الحوار المجتمعي شارك فيه جميع فئات المجتمع من شباب وموظفين وأولياء الأمور وطلاب المدارس جميع المراحل التعليمية المختلفة وكان حوار مثمرة لأجل توضيح أهمية البيئة والحفاظ عليها وتغيرات المناخية وتأثيرها علي العالم