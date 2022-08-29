فى سابقة هى الأولى من نوعها .. تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم بالقليوبية و مجلس مدينة شبرا الخيمة.. لرفع الوعى البيئي للتغيرات المناخية بين طلاب المدارس و أفراد المجتمع