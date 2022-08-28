نائبة الشعب منيرة الاشقر تدعم المشروعات الصغير “أيدي شبراوية” شبرا الخيمه
كتبت سمية امين
دعمت النائبة منيرة الاشقر عضو مجلس النواب بالقائمة الوطنية بالقليوبية عن حزب الشعب الجمهوري بلجنة القوي العاملة المشروعات الصغيرة (أيدى شبراوية )بشبرا الخيمه وأشارت أن اتجاهات الدولة كل الدعم لمشروعات جميعا ومنها المشروعات الصغيرة لأجل النهوض بمصر من الناحية الاقتصادية هذا مطلوب لأجل تشغيل شبابنا وبناتنا لأجل يصبحوا منتجين ويغزو الأسواق العالمية
وفي سياق متصل شارك النائب مجاهد نصار والنائب اشرف أمين أعضاء مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة عن حزب مستقبل وطن افتتاح معرض أيادي شبراوي المقام بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة ، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي ، وتحت رعاية وحضور اللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة.