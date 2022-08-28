نائبة الشعب منيرة الاشقر تدعم المشروعات الصغير “أيدي شبراوية” شبرا الخيمه

كتبت سمية امين

دعمت النائبة منيرة الاشقر عضو مجلس النواب بالقائمة الوطنية بالقليوبية عن حزب الشعب الجمهوري بلجنة القوي العاملة المشروعات الصغيرة (أيدى شبراوية )بشبرا الخيمه وأشارت أن اتجاهات الدولة كل الدعم لمشروعات جميعا ومنها المشروعات الصغيرة لأجل النهوض بمصر من الناحية الاقتصادية هذا مطلوب لأجل تشغيل شبابنا وبناتنا لأجل يصبحوا منتجين ويغزو الأسواق العالمية

وفي سياق متصل شارك النائب مجاهد نصار والنائب اشرف أمين أعضاء مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة عن حزب مستقبل وطن افتتاح معرض أيادي شبراوي المقام بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة ، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي ، وتحت رعاية وحضور اللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة.

وافتتحت المعرض الدكتورة ايمان ريان نائبة محافظ القليوبية واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة بحضور الكاتب الصحفي الحسين عبد الفتاح الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والإعلامية بمحافظة القليوبية.

في سياق ذلك اثمنت الدكتورة إيمان ريان علي الأعمال والمشغولات اليدوية الصغيرة والمتوسطة وطالبت من أصحاب المعارض الاكثر من الأشغال لنشرها في الأسواق العالمية

وأشارت النائبة منيرة أن المشغولات اليدوية مثل التطريز الكروشية والخياطة والتطريز لها قيمة عالية مطلوبة في الأسواق حاليا ويجب تشجيع الايادى المصرية

وكان يرافقه نائبة المحافظ في الجولة النائبة منيرة الاسقر عضو مجلس الشعب ورئيس المدينة شبرا الخيمة اللواء احمد مرزوق