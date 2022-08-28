ذ رسالة إليكِ سيدتي

مقال/ منى فتحي حامد _ مصر

المنزل هو مكان السكن و الراحة و الأمان و الهدوء لابد أن يشعر فيه الزوج بالدفء والحنان الذي يبحث عنه، لذلك يجب الحرص على تواجده في حياة منزلية هادئة مستقرة..

هذا كل ما يتمناه كي يمكث به أطول وقت ممكن، فإن لن يشعر فيه بالسعادة سوف يبحث عنها في مكان آخر ..

يعتبر الزواج قسمة ونصيب و قد يرزق الزوج أحيانا بزوجة “نكديه” تهوى “العكننة”و “الاستفزاز”، بالتالي تكون سببآ في وصوله إلى مستوى الكراهية إليها و الملل منها ..

في هذا المقال نشير إلى تلك المرأة النكدية التي ينتج عن الارتباط بها المعيشة في حياة بائسة يعمها الكثير من الفوضى و الكراهية، ليس جميع النساء بل جزءا منهن …

المرأة النكدية هي من تشعل وتؤجج الحقد و الجفاء بمشاعر الحب والمودة، دائما يسيطر عليها الغباء و العناد و الحدة بالتعامل وتغمر أسرتها بالعديد من المشكلات التي يرفضها الزوج، و تسيء معاملة أبنائها دراسيا وتربويا، بالتالي تتوالد أمراض نفسية و جسدية بالأخص للزوج ..

نلاحظ أن الكثير منهن لن يتفهمن وصفهن بالمرأة النكدية عندما يستمعن إليها من الرجال، بالتالي يستمر حزن الرجل ومعاناة المرأة، فيجب أن تتمتع الزوجة بسلوك متميز راقي بالتعامل مع زوجها وتتجنب المشكلات و التعقيدات..

يكون لديها الثقة في الزوج و تمنحه المساحة الكافية للاشتياق إليها حتى يتجدد الحب الدائم بينهما …

كثيراً من الرجال دائمين شكواهم من تلك النساء النكدية وحياتهم الممتلئة بالكثير من الغم و التشاؤم و اليأس، فلابد من الابتعاد عن النكد بالحياة الزوجية كي تنشأ حياة زوجية سعيدة…

المرأة النكدية أحيانا تصاب بالاكتئاب وتميل إلى افتعال المشكلات مع الآخرين‏، بالتالي تظهر بملامحها سمات الحزن‏ و الجفاء و اللامبالاة و عدم الاهتمام و ظلم الآخرين و إلقاء أسباب معاناتها عليهم، بالتالي يتجنبوا التواجد معها و الهروب من أحاديثها الحادة …

★★لذلك يجب إتباع ما يلي للحصول على حياة أسرية سعيدة:

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* تبادل لحظات الحب و المودة بعيداً عن العنف و الكراهية

* اتباع الهدوء و العقل و الصوت الهادئ و الأسلوب الراقي بالحوار

* عدم تكرار الحديث مع الزوج عن أخطائه الماضية ومدى صبرها وتحملها و إدراكها الوقت المناسب للحديث معه والفصل بين الموضوعات و بأوقاتها المناسبة

* عدم إصرار الزوجة على النقد الدائم و التلفظ بألفاظ مؤلمة أو الاستهانة والسخرية من الزوج

* عدم نكرانها للنعم وأفضال الزوج عليها و عدم شعورها المستمر بالحزن والألم ..

* الثقة المتبادلة و احترام خصوصية كل منهما الآخر

* عدم تكرار الموضوعات و الأسئلة اليومية للزوج التي تصيبه بالملل من الزوجة و المنزل ..

* عدم المقارنة مع الآخرين كي لا تشعر زوجها بالتقصير ، الرجال يحبون ويميلون إلى الحياة الهادئة الطبيعية ، خاصة في نطاق الحياة المنزلية الأسرية …