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رئيس حزب الوفد يمامة يقرر فصل فيصل الجمال من عضوية حزب الوفد وجميع تشكيلاته
رئيس حزب الوفد يمامة يقرر
فصل فيصل الجمال من عضوية حزب الوفد وجميع تشكيلاته
كتب-هاني قاعود.
قرر الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد فصل الأستاذ فيصل عبد العزيز الجمال أمين صندوق الحزب من عضوية حزب الوفد ومن جميع تشكيلاته ومنعه من دخول مقر الحزب.
كما تقرر تعيين الأستاذ عيد هيكل نائب رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا قائمًا بأعمال أمين صندوق الحزب حتى الانتهاء من الانتخابات الهيئة العليا القادمة.
صدر القرار تحت رقم 361 لسنة 2022 بتاريخ 28 / 8 / 2022، وينفذ من تاريخ صدوره ويُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات