مجهودات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق الأمن الوطني والأمن العام
كتب-هاني قاعود.
تنفيذاً لتعليمات السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالقضاء على المخدرات الحديثه بأنحاء الجمهورية والقضاء عليها وعلي مروجي المخدرات وكانت وزارة الداخلية قد شنت حمله مكبره علي مستوي الجمهورية
وتنفيذاً لتعليمات السيد اللواء هشام الزغبي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحه المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقضاء على المخدرات وملاحقه مروجي المخدرات بكافه انحاء الجمهوريه فقد
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة برئاسة اللواء عمرو البنداري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-