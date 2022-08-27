حوادثعاجل

مجهودات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق الأمن الوطني والأمن العام

مجهودات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق الأمن الوطني والأمن العام

كتب-هاني قاعود.

تنفيذاً لتعليمات السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالقضاء على المخدرات الحديثه بأنحاء الجمهورية والقضاء عليها وعلي مروجي المخدرات وكانت وزارة الداخلية قد شنت حمله مكبره علي مستوي الجمهورية
وتنفيذاً لتعليمات السيد اللواء هشام الزغبي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحه المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقضاء على المخدرات وملاحقه مروجي المخدرات بكافه انحاء الجمهوريه فقد
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة برئاسة اللواء عمرو البنداري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

 

مديرية أمن القليوبية
ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة) حال تواجدهما بمحل سكنهما بدائرة المركز المشار إليه ، وبحوزتهما (كيمة من مخدر الآيس “الشابو” – كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – طبنجة صوت – ميزان حساس – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

ضبط (عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخصوص ، وبحوزتهما (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس “الشابو” –سلاح أبيض – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس).

مديرية أمن الإسماعيلية
ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (6 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) حال إستقلاله دراجة نارية “بدون لوحات” بدائرة المركز المشار إليه ، وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجدها بالقرب من محل سكنها ، وبحوزتها (كمية من مخدر البودر – كمية من مخدر الهيدرو – عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن مطروح
ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة القسم المشار إليه ، وبحوزته (1000 قرص مخدر– مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن السويس
ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة
ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور) حال تواجده بالقرب من محل سكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض “سكين”).

مديرية أمن الغربية
ضبط (إحدى السيدات ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا )حال تواجدها بدائرة القسم المشار إليه ، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن أسوان
ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم_أمبو) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – عدد من الأقراص المخدرة – قطعة سلاح أبيض – مبلغ مالى – هاتف محمول).

منطقة السحر_والجمال
ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر_من_رمضان).. وبحوزته (كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Post Views: 124
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of مستقبل وطن بكفرالشيخ ينظم معارض جديدة للأدوات المدرسية بمراكز المحافظة

مستقبل وطن بكفرالشيخ ينظم معارض جديدة للأدوات المدرسية بمراكز المحافظة

منذ 3 ساعات
Photo of بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة صرف صحي الإسكندرية للتعاقد مع أوائل خريجي جامعة الإسكندرية

بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة صرف صحي الإسكندرية للتعاقد مع أوائل خريجي جامعة الإسكندرية

منذ 3 ساعات
Photo of وكيل مديرية الصحة بالشرقية ينعي وفاة مدير مكتب وكيل الوزارة

وكيل مديرية الصحة بالشرقية ينعي وفاة مدير مكتب وكيل الوزارة

منذ 5 ساعات
Photo of استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات المحامين

استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات المحامين

منذ 7 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!