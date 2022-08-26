بتحديات الأمن القومي وحروب الجيل الرابع سفراء الوعى بالدقهلية تختتم المرحلة الأولى
كتبت: شروق الخطيب
اختتمت فعاليات تدريب المجموعة الأولى من الدفعة الأولى لسفراء الوعي بمحافظة الدقهلية برعاية كريمة من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة/ نيفين القباج ورعاية الدكتور/ أيمن مختار محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتور/ أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي والدكتور/ وائل عبد العزيز وكيل الوزارة وبمشاركة مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية برئاسة الدكتور/ أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء القادة، والدكتور/ محمد غيدة الأمين العام للقادة، والدكتورة/ نفين أبو المعاطي مدير مركز تدريب المحافظة، والأستاذة/ سناء نجيب مساعد أمين عام مؤسسة القادة، والدكتور/ حسام الهلالي منسق مؤسسة القادة.
و جاء اليوم الأخير بعنوان المؤامرات الدولية وحروب الجيل الرابع و تأثيرها على أمن واستقرار الدول للواء دكتور/ حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة ومساعد رئيس أمناء مؤسسة القادة.
و الجدير بالذكر أن فاعليات التدريب استمرت لمدة ثلاث ايام تم فيها عقد ورش عمل عن شبكات الحاسب الآلي والشبكات الإلكترونية والأمن السيبراني ومهارات الاتصال الفعال ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتعريف المشكلة ومؤشرات ومفاهيم اقتصادية.
يعقب الانتهاء من مرحلة التدريب العمل الميداني التوعوي بقري حياة كريمة ومن خلال إطلاق حملات طرق أبواب وندوات لمواجهه المشكلات الاجتماعية.