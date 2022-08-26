القصر العيني يواصل مواكبة أحدث التطورات الطبية في العالم ورئيس جامعة القاهرة يتعهد بتقديم احدث الأجهزة الطبية العالمية من خلال القصر العيني
كتب-هاني قاعود
صرح السيد الاستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بأن كليه طب القاهرة القصر العيني
بدء استخدام الروبوت الجراحى بوحدة علاج القصور الكلوى وإجراء الجراحات المتقدمة مجانا
واضاف أن الجهاز الجديد قيمته 45 مليون جنيه ويعد ثالث جهاز فى مصر والأول في تقديم الخدمات بالمجان بمستشفيات قصر العيني
الجراحة بالروبوت فرصة لمئات آلاف المرضى خاصة علاج الأورام التى لاتحتمل الإنتظار وصرح أيضا أن إستخدام الروبوت الجراحي سوف يوفر فرصة ل مئات الآف المرضي خاصة علاج الأورام التي لا تحتمل الإنتظار و
نواكب أحدث التطورات في جراحات الأورام ونعالج سنويًا أكثر من ألف مريض سرطان وأورام كلى
متعهدا بأنه سيدعم القصر العيني بكافه انواع الاجهزه الحديثه بما يكون في تقديم أكبر خدمة طبية في العالم من خلال القصر العيني بكلية الطب جامعة القاهرة.