الفنانة التشكيلية ملك عماد سويد

ملك عماد سويد تبلغ من العمر ١٠ سنوات من جمهورية مصر العربية من محافظة دمياط، الطفلة ملك لديها مواهب كثيرة وكبيرة ومميزة وتتمنى متابعتكم لها أنها رسامة تشكيلية وتطقن فن التمثيل والإلقاء، شاركت في مبادرة ريحانة لحياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصلت علي تكريم من المستشارة الفنية ورئيس التوجيه الفني، وشاركت في معرض نتائج ٢٠٢٢ بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والتوجيه الفني وتم تكريمها من وكيل التربية والتعليم، وأيضاً بمعرض الأنشطة وتم تكريمها بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، وشاركت في المعرض الدولي الأول لمرضي الكلي والأورام ريشتي بصمتي،

شاركت في معرض كوين بقصر ثقافة الأنفوشي بالأسكندرية بحضور الدكتور حيدر طارق الجبوري وزير مفوض بجامعة الدول العربية، و شاركت في افتتاح معرض مكتبة مصر العامة بعزبة البرج بحضور السفراء والفنانين.

شاركت أيضاً في معرض المجلس القومي للمرأة في مكتبة مصر العامة بحضور محافظ دمياط دكتورة منال عوض، وفي معرض ختام الأنشطة بحضور رئيس التوجيه الفني ووكيل الوزارة ومحافظ دمياط.

وتم تكريمها في معرض بصمة ابداع الملتقي الثاني للفن التشكيلي بالاسكندرية تحت إشراف ساقية الإبداع السكندري وتم تكريمها أيضاً في معرض لمسة مبدع الثاني عشر وحصلت لوحتها على الأكثر مشاهدة علي موقع وطن مصر حوار بجريدة ذا مومنت الدولية ونشرت لها رسومات في مجلة قطر الندى الورقية وفي مجلة ألوان الدولية.

وحصلت على شهادة تقدير عن جائزة الفنان التشكيلي بمتابعة عبد الفتاح حبيب الألقاب الفخرية، وحصلت على لقب سفيرة الطفولة من مبادرة الجيل القادم بجمهورية مصر العربية.

و سفيرة الأمل والسلام العالمي من قبل المنظمة العالمية السلام ترخيص قانون رقم ١٦٥٤ و أيقونة السلام الدولي من المنظمة الدولية لقادة التنمية

و سفيرة النوايا الحسنة و سفيرة التميز والابداع من المهرجان الدولي لملوك التميز والإبداع لمواهب الوطن العربي .

وحصلت على لقب فارسة الطفولة العالمية من أكاديمية كامبردج الدولية، وحصلت على عضوية في مبادرة الجيل القادم، و في صحبة فن دمياط الدولية، و عضوة دولية لمجلة جدو حاتم وماما هيام تحت إشراف السفيرة الدكتورة هيام العماطوري و السفير الدكتور حاتم العناني

وعضوة دولية للبرلمان الدولي لأطفال العالم العربي للمبدعين ومتابعة صحفية من وكالة أنباء آسيا

مجلة هيام للشعر والإبداع و مجلة الإبداع السورية

بقلم/ الصحفية والإعلامية سميحة عبد الكريم عاصي

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