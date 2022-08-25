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زمن الفن الجميل

زمن الفن الجميل

عوده اغانى الزمن الجميل

كتب رزق ملاك شفيق

اقيم ليله الاتنين

الحفل الغنائي الكبير علي مسرح النهر بساقيه الصاوي بالزمالك فى تمام الساعه السابعه مساء قدمت
حفل فرقه سهر الليالي الموسيقيه
والذي غني فيه نجم الغناء والمسرح الفنان هلباوي سعد مجموعه من اغاني زمن الفن الجميل ومنها اغنيه ابوكي مين ياصبيه الحان ملحم بركات
ومن كلمات الشاعر شفيق المغربي
والذي قدم فيها أيضا
دويتو الشهير تعلالي كلمات سمير الطائر ومن الحان حلمي بكر
والتي شاركته فيه الغناء الفنانه والمطربه نسمه الجهمي

واختتم الحفل باغنيه سهر الليالي
ونالت جميع الاغاني ترحيب كبير من الجمهور التى كانت مملوءه داخل المسرح

وقاد فرقه سهر الليالي الموسيقيه
المايسترو محمود فرج
وكامنجه الفنان خالد عبدالرحيم
واورج الفنان نور الشريعي
وناي الفنان هاشم لطفي
إدارة فنيه المطرب حسين فريد

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