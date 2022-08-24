محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال التطوير والتوسعة غرب وشرق العاصمة

كتب محمود علوان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، الأعمال الجارية بعاصمة المحافظة من أعمال تطوير وتوسعة طرق ورصف، ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة لتليق العاصمة بمكانة كفر الشيخ العريقة.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وعدد من التنفيذيين.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، ونائبه، الأعمال الجارية بكوبري القنطرة الجديد المقابل إدارة المرور على ترعة ميت يزيد، لإنهاء التكدس المروري بمنطقة الموقف ليكون اتجاه الصوالحة اتجاه واحد للمتجهين من كفر الشيخ المحلة وبيلا والحامول وبلطيم ، وقرى كفر الشيخ ، والاتجاه الثاني للقادمين على المحلة وبيلا والحامول و المتجهين لكفر الشيخ، إضافة لتفقد الأعمال الجارية بكوبري ال47، بالإضافة للأعمال الجارية بالكوبري المقابل لموقف دسوق.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، ونائبه، الأعمال الجارية بتطوير طريق الموقف من الاتجاهين، وطريق ال47 وما يتم به من توسعة وتطوير وأعمال رصف، إضافة لتقييم النيابة الإدارية وما يتم من إقامة دوران، كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، الأعمال الجارية بمنطقة غرب المحافظة، شارع جيهان، وطريق صبرى القاضى، وأعمال التوسعة أمام سوق الجملة والمتجه لطريق سخا ومحلة موسى، إضافة الاعمال الجارية اتجاه طريق مسار العائلة المقدسة الجديد، امتداداً لرافد الطريق الدولي” كفر الشيخ طنطا” والوصلة بينه وبين رافد الطريق الدولي” كفر الشيخ المحلة”.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة والرصف والتطوير، وسرعة إنشاء الكوبريين.