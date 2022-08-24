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ضبط أحد الأشخاص بالبدرشين بحيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها

ضبط أحد الأشخاص بالبدرشين بحيازته بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها

كتب-هاني قاعود.

وردت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها قيام(أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) بحيازة بعض القطع التى يشتبه فى أثريتها بمسكنه بقصد الإتجار بها.
علي الفور تم إبلاغ السيد اللواء محمد الشرقاوى مدير مباحث السياحة والآثار وعلي الفور تم عرض المعلومات علي السيد اللواء هشام ابوالنصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة والذي أمر بعرض المعلومات علي السيد اللواء

عبدالعزيز سليم مدير مباحث الجيزة والذي تم التنسيق بينه وبين الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار و
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (عدد 79 قطعة يشتبه فى أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام).
وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
بعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية رجحوا أنها ترجع للعصر الفرعونى وبعض العملات للعصر الرومانى .
تم إتخاذ الإجراءات القانوننيه

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