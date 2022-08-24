بالصور … رئيس مدينة بنها يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية وحفظة القرآن الكريم برملة بنها
كتب عمرو دسوقى هريدى
كرم المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها ، أوائل الشهادات العامة والازهرية بقرية الرملة بالقلليوبية ، بحضور الاستاذ حسين مصطفى مدير عام إدارة بنها التعليمية نائبا عن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وفضيلة الشيخ عبد الموجود دسوقى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية والمستشار باسم الشعراوى رئيس
مجمع محاكم شبين الكوم ، والأستاذ الدكتور علاء الدين سعد متولى أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة بنها ، والكاتب والمفكر الكبير الدكتور عبد الرحمن مشهور ، وذلك خلال الإحتفالية التى أقامتها جمعية صوت الرملة الخيرية بإحدى قاعات االرملة الكبرى. مساء الاثنين 22 اغسطس 2022
وقد تم تكريم 42 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية العامة والأزهرية ، وتم تكريم 20 طفل من حفظة كتاب
الله بدار الفرقان بصوت الرملة كما كرم رئيس مدينة بنها 10 أشخاص من المتطوعين فى الأعمال الخيرية بالجمعية ، وشمل التكريم شهادات تقدير ودروع التفوق والتميز .
وأعرب رئيس مدينة بنها عن سعادته بتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات فى الشهادات العامة والأزهرية، للاحتفال بهم وتكريمهم تقديرًا لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على
مستوى قريتهم ، مشيداً بدور الأسرة فى رعاية أبنائها والاهتمام بهم، وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، متمنيًا لهم التفوق فى المراحل الدراسية المقبلة.
كما قدم رئيس مدينة بنها تهنئة خاصة للأطفال حفظة كتاب الله لحرصهم على حفظ القرآن ، معربا عن فخره بهم جميعا وبالنماذج المشرفة التى استطاعت أن تحفظ
القرآن فى فترة صغيرة من العمر ، متمنيًا لهم دوام التفوق فى حياتهم العملية والعلمية القادمة.
كما طالب رئيس مدينة بنها أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين فى كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.
ووجه رئيس مدينة بنها الشكر لجمعية صوت الرملة راعية الحفل ,وقام مجلس إدارة الجمعية بتقديم درع التميز لرئيس مدينة بنها لمجهوداته الدؤوبة فى خدمة مركز بنها وقرية الرملة
وقد شهد حفل التكريم قيام مجلس إدارة جمعية صوت الرملة بمشاركة رئيس مدينة بنها بتسليم الطلاب دروع التفوق وبعض الجوائز المعنوية لرفع معناويات الطلاب وحثهم على التفوق الدائم من أجل رفعة وطنهم مصر بجانب التقاط بعض الصور التذكارية مع الأبناء والبنات المتفوقين تقديراً لتفوقهم العملي