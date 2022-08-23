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مباحث الجيزة تكشف ملابسات واقعة تردد إحدي السيدات علي الشقق السكنية بحدائق الأهرام

مباحث الجيزة تكشف ملابسات واقعة تردد إحدي السيدات علي الشقق السكنية بحدائق الأهرام

متابعة /مرفت عبد القادر

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزةبقيادة
اللواء عبدالعزيز سليم مدير مباحث الجيزة ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” يتضمن تردد إحدى السيدات على الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة لإستجداء مساعدات مادية بإدعاء تعطل سيارتها وإنصرافها صحبة شخص آخر يقود سيارة ملاكى وإرتياب قاطنى الشقق السكنية فى أمرها .
علي الفور تم إبلاغ السيد اللواء عبدالعزيز سليم مدير مباحث الجيزة الخبر والذي عرضه على السيد اللواء هشام ابوالنصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة والذي أمر بتكثيف التقنيات والبحث
بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد الفتاة المشار إليها ( لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية) ، ومرافقها (مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) .. وتم ضبطهما بالسيارة المشار إليها .

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة للإنفاق على المواد المخدرة وتم اعترافها أمام السيد اللواء عبدالعزيز سليم مدير مباحث الجيزة والذي أمر بإحالة الواقعه إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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