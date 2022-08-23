النائب مجاهد نصار ساهم في إنشاء مدرسة الثانوية الفنية للتمريض بشبرا الخيمة علي نفقته الخاصة
القليوبية /سمية امين
نجح النائب مجاهد نصار في الحصول على كافة الموافقات اللازمة لإنشاء مدرسة الثانوية الفنية للتمريض بهدف التوسع في إنشاء المدارس الفنية الثانوية للتمريض لسد العجز في أطقم التمريض في شبرا الخيمة ، وقد تكفل النائب مجاهد نصار بكافة التجهيزات الطبية والإنشائية كاملة على نفقته الخاصة من الألف إلى الياء، وقد تفقد اللواء عبد الحميد الهجان والنائب مجاهد نصار فصول المدرسة وغرفة المديرة والأخصائية الاجتماعية والكمبيوتر ، وأشاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالجهود الكبيرة للنائب مجاهد نصار في تجهيز المدرسة بأحدث التجهيزات الطبية والإنشائية معرباً عن شكره وتقديره لجهود النائب مجاهد نصار في دعم المنظومة الصحية والتعليمية بشبرا الخيمة