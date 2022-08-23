عاجلمحافظات

النائب مجاهد نصار ساهم في إنشاء مدرسة الثانوية الفنية للتمريض بشبرا الخيمة علي نفقته الخاصة

النائب مجاهد نصار ساهم في إنشاء مدرسة الثانوية الفنية للتمريض بشبرا الخيمة علي نفقته الخاصة

القليوبية /سمية امين

نجح النائب مجاهد نصار في الحصول على كافة الموافقات اللازمة لإنشاء مدرسة الثانوية الفنية للتمريض بهدف التوسع في إنشاء المدارس الفنية الثانوية للتمريض لسد العجز في أطقم التمريض في شبرا الخيمة ، وقد تكفل النائب مجاهد نصار بكافة التجهيزات الطبية والإنشائية كاملة على نفقته الخاصة من الألف إلى الياء، وقد تفقد اللواء عبد الحميد الهجان والنائب مجاهد نصار فصول المدرسة وغرفة المديرة والأخصائية الاجتماعية والكمبيوتر ، وأشاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالجهود الكبيرة للنائب مجاهد نصار في تجهيز المدرسة بأحدث التجهيزات الطبية والإنشائية معرباً عن شكره وتقديره لجهود النائب مجاهد نصار في دعم المنظومة الصحية والتعليمية بشبرا الخيمة

وفي سياق ذلك كرم النائب نصار اللواء عبد الحميد الهجان في افتتاح المشاريع القومية لمحافظة القليوبية بمدرسة التمريض الجديدة ببهتيم
وبحضور النائب عبدالسلام الخضراوي ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والإعلامية بمحافظة القليوبية .

شهد الإفتتاح الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتورة حنان عبد المنعم إبراهيم مدير إدارة التدريب والمدارس بالقليوبية .
وفي ذات السياق، رافق النائب مجاهد نصار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في افتتاح وتفقد عدد كبير من المشروعات بمدينة شبرا الخيمة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى،والتعليم والأبنية التعليمية والصحة والشباب والرياضة وذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات الخدمية وتطوير البنية التحتية والاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة القليوبية .

Post Views: 104
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of أحمد وجدي ينتهي من العرض المسرحي “الاستهتار”

أحمد وجدي ينتهي من العرض المسرحي “الاستهتار”

منذ 3 ساعات
Photo of تحرك عاجل في مصر بعد فيديو مروع للاعتداء على طبيبة هز البلاد

تحرك عاجل في مصر بعد فيديو مروع للاعتداء على طبيبة هز البلاد

منذ 3 ساعات
Photo of السيسي يستقبل قادة الأردن والبحرين والإمارات في قصر العلمين

السيسي يستقبل قادة الأردن والبحرين والإمارات في قصر العلمين

منذ 5 ساعات
Photo of سقوط اولاد (عبد الهادي ) بالعجيزي و اولاد (قنبر) بالجنبيه بكمية حشيش معده للبيع في قبضه عبد الجواد بإول طنطا

سقوط اولاد (عبد الهادي ) بالعجيزي و اولاد (قنبر) بالجنبيه بكمية حشيش معده للبيع في قبضه عبد الجواد بإول طنطا

منذ 5 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!