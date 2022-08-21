مصممة الإكسسوارات العالمية سونيا الفقية
أحجاز الطاقة جزء اساسي من تصممباتي
كتب:إبراهيم عمران
الإكسسوارات جزء أساسي من أناقة كل سيدة، لأنها تضيف للمرأة رونقا وجمالا في كل اطلالة من يومها، تضيف تصميمات حبيبة طاقةحب
تستمد بها الحيوية و القوى و الثقة في النفس.
سونيا الفقية واحدة من أفضل مصممي الإكسسوارات في العالم العربي، أثبت نفسها في المجال مما جعلها من أفضل ١٠٠ شخصية في تونس حيث تسعي دائما من خلال اعمالها الي الابتكار والتطور والتجديد مما اكسبها ثقة كبيرة في المجال جعلها أيقونة الإكسسوارات العالمية وتقول: “أعتمد في تصمماتي عل الأحجار الكريمة، و احاول ان انوع في التصاميم و لتناسب كل الاذواق، لان الي ياخد من عندنا franchise, لازم يقدر يوصل لاغلب نساء بلدو”
وتضيف لا يمكن لأناقتك أن تكتمل من دون أن تطعّمي إطلالتك بأكسسوارات مميّزة تُضفي لمسة من الجمال والأناقة وتمنحك التميّز والجاذبيّة.
بهذه الكلمات بدأت مصمّمة الاكسسوارات العالمية سونيا الفقية كلماتها وأضافت أن الاكسسوارات من أهم القطع الأساسية لدى الكثير من الفتيات اللاتى تحرصن على ارتدائها لاكتمال أناقتهن ودائمًا يهتم مصممي الاكسسوارات بالابداع والابتكار لكي يتواكب مع الموضة الرائجة، لكن احنا نعتمد على تصاميم تدوم مع الوقت timeless, و د اختيار مل الماركات العالمية، زي ماركات الشنط، لا تنتهي موضة شنط شانيل مثلا