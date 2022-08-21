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تعلم الرجولة منذ الصغر

تعلم الرجولة منذ الصغر

بقلم/غادة علي عبد المقصود

ان الرجوله شخصيه قويه مش جسم قوي

ان الصوت العالي عيب للولد و البنت مش البنت بس

ان الراجل يعني مسئوليه مش سيطره

ان الحنيه مش ضعف

احضني ابنك و بوسيه مافيش حاجه اسمها بتدلعيه مش هيطلع راجل ..الحب مش دلع

اوعي تقولي له ماتعيطش انت راجل ..الرجوله مش جمود مشاعر

علمي ابنك يحضن اخته و يبوسها من و هما صغيرين و انه أمانها و ضهرها

علميه ان اخته و هو زي بعض مافيش فرق في معامله او حب او صلاحيات

علميي ابنك عيب يشوف امه بتنظف و هو قاعد، عيب يشوفها شايله و ماياخدش منها

علمي ابنك يشيل الاكل مكانه و يغسل طبقه و يوضب سريره

عرفي ابنك ان الحاجه مش بتيجي بالساهل و ان زي مابيطلب لازم يتعب

لما تقولي له يعمل حاجه استني لما يخلصها ما تستسهليش و تخلصيها بداله علشان مايتعودش يرمي على غيره

فهميه يعني ايه واجب و أصول و يعني ايه صلات عائليه و سؤال على الكبير و المريض.

علميه يقف للكبير و يحترم سنه

خليكي قدوه في معاملتك لأهلك و قولي لهم حاضر و من عنيا
لو بتراعي والدك او والدتك خليه يشارك معاكي و يقعد معاهم و لو ربع ساعه و يعرف ان ده حقهم عليكم مش فضل منكم

اتكلمي معاه و احكي له و خدي رأيه و حسسيه ان رأيه يهمك من وهو صغير علشان لما يكبر يحكي لك و ياخد رأيك

امدحيه قدامه وقدام الناس قولي انا خلفت راجل ووراها الصفه اللي بتشجعيه عليها ( انا خلفت راجل بيساعد امه، انا خلفت راجل بيحب اخته، انا خلفت راجل بيوعد و يوفي)
علمي إبنك ان الحب عمره مكان بلطجة
علمي إبنك الحب إلتزام وإحترام ورقي في المعامله .

الله المستعان .

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