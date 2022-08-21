تعلم الرجولة منذ الصغر
بقلم/غادة علي عبد المقصود
ان الرجوله شخصيه قويه مش جسم قوي
ان الصوت العالي عيب للولد و البنت مش البنت بس
ان الراجل يعني مسئوليه مش سيطره
ان الحنيه مش ضعف
احضني ابنك و بوسيه مافيش حاجه اسمها بتدلعيه مش هيطلع راجل ..الحب مش دلع
اوعي تقولي له ماتعيطش انت راجل ..الرجوله مش جمود مشاعر
علمي ابنك يحضن اخته و يبوسها من و هما صغيرين و انه أمانها و ضهرها
علميه ان اخته و هو زي بعض مافيش فرق في معامله او حب او صلاحيات
علميي ابنك عيب يشوف امه بتنظف و هو قاعد، عيب يشوفها شايله و ماياخدش منها
علمي ابنك يشيل الاكل مكانه و يغسل طبقه و يوضب سريره
عرفي ابنك ان الحاجه مش بتيجي بالساهل و ان زي مابيطلب لازم يتعب
لما تقولي له يعمل حاجه استني لما يخلصها ما تستسهليش و تخلصيها بداله علشان مايتعودش يرمي على غيره
فهميه يعني ايه واجب و أصول و يعني ايه صلات عائليه و سؤال على الكبير و المريض.
علميه يقف للكبير و يحترم سنه
خليكي قدوه في معاملتك لأهلك و قولي لهم حاضر و من عنيا
لو بتراعي والدك او والدتك خليه يشارك معاكي و يقعد معاهم و لو ربع ساعه و يعرف ان ده حقهم عليكم مش فضل منكم