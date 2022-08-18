فيريرا يعيد حساباته ويحذر اللاعبين من صلابة دفاع فاركو قبل مواجهة الجمعة

كتب : حلمي عبدالشافي

استعد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، على أن يختتم الفريق تدريباته عصر الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ويغادر الزمالك إلى الإسكندرية عقب مران الخميس للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها في السادسة والنصف مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولكن رغم صدارة نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري ، إلا أن فريق فاركو يتميز عن الزمالك في الدفاع حيث حيث إن شباك محمد صبحي هى الأكثر نظافة بين أقرانه من حراس المرمى، ولم يسكنها إلا 18 هدفاً فقط، بينما دخل 26 هدفا فى شباك الزمالك المتصدر.

وحذر البرتغالى جوسفالدو فيريرا اللاعبين من صلابة دفاع فاركو، والتي قادته لاحتلال المركز الثامن برصيد 40 نقطة، ونجح في فرض التعادل خلال 13 مباراة في بطولة الدورى .