تفاصيل وأسعار حفل أنغام بمدينة الشيخ زايد
كتبت-شيماء جمعة
تستعد الفنانة أنغام، لأحياء حفل غنائي جديد في مدينة الشيخ زايد، وذلك استمرارًا لأنشطتها الفنية الصيفية خلال هذا الموسم، التي بدأت خلال يوليو الماضي.
موعد حفل أنغام في الشيخ زايد وأسعار تذاكره
ومن المقرر ان يقام الحفل يوم 16 سبتمبر القادم، داخل أحد المنتزهات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، وتم طرح التذاكر للبيع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.
تم تقسيم أسعار التذاكر لـ 3 فئات:
الأولى بقيمة 800 جنيه
الثانية بقيمة 1250 جنيهًا
الثالثة بقيمة 1600 جنيه
علي الجانب الأخر كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال أغنية “عارفة قيمتي”، التي اجتازت حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم، وتقول كلماتها:”نخطف وقت م الدنيا و نتسابق مع الأيام .. و عمرنا كام عشان نقبل ثواني في عمرنا يضيعوا بقيت ما بجيش على نفسي عشان مخلوق .. أنا اللي بسوق و قبل ما حد بيبعني انا ببيعه عارفه قيمتي و عارفه أنا مين .. ده الطريق اللي انا ماشياه مش مهم الناس عايزين .. المهم اللي انا عايـزاه كل ثانية ناوية أعيش .. و اللي فات هنساه دنیا و بنعيشها .. و اللي يعيش ياما يشوف و فيه ناس نقابلها .. أصلا مش وش كسوف على ايه نقدرهم و نكبرهم و الموضوع معروف لو خايف تخسر حاجة اخسرها و انت تبطل خوف عارفه قيمتي و عارفه أنا مين ، الطريق اللي انا ماشياه .. ده مش مهم الناس عايزين .. المهم اللي انا عايـزاه كل ثانية ناوية أعيش .. و اللي فات هنساه سنين في العمر بنعيشها على الفاضي بنرضي الناس .. فهمت خلاص و هعمل كل شيء في حياتي انا عايزاه .. ما دام حباه . كفاية عليا اني أعيش و أرضيني من الاخر كلام الناس لا يعنيني”.
تفاصيل أغنية لوحة باهتة أنغام
بجانب أغنية “لوحة باهتة”، والتي سجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، وتقول كلماتها:”ارف احنا طول فراقنا زي ايه زي لوحة باهتة لونها مايترسمش زي سطر في صفحة متشخبط عليه مهما تقرا فيه تلاقيه مابيتفهمش زي طفلين وقت لما بيغلطوا بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا زي حرفين مشبوكين واتفرطوا زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش كنت عمري ياللي مقصود بالكلام كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش هو بالليل ينفع ان العين تنام الا لو لو يحضنها ويغطيها رمش ليه وافقنا وسيبنا بعض ازاي كمان واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان بس من اللي بينا كنا مانتحرمش كنت عمري ياللي مقصود بالكلام كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش هو بالليل ينفع ان العين تنام الا لو لو يحضنها ويغطيها رمش”.