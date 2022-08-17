التعليم العالى: فتح المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات غدًا 9 صباحا ولمدة 5 ايام

التعليم العالى: فتح المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات غدًا 9 صباحا ولمدة 5 ايام

كتب : حلمي عبدالشافي

صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، بأن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات المصرية سيبدأ صباح غدا الخميس، الساعة 9 صباحا ولمدة 5 أيام،

ولا تزال هناك أماكن شاغرة في الكليات، وعلى كل طالب التروى لاختيار الكلية التي تتناسب مع رغباته، ويستطيع تغيير رغباته خلال 5 أيام.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”

على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، بالتأكيد سيكون هناك مرحلة ثالثة للتنسيق وتمتد لفترة أطول لحين انتهاء طلاب الثانوية العامة من الدور الثانى.

وقدم المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، نصيحة للطلاب بالتعامل بجدية في اختيار الـ75 رغبة في موقع التنسيق، وعدم الاستهانة باختياراتهم وعلى طلاب الثانوية العامة حسن تحديد الرغبات عند اختيار كلياتهم، موضحا أن الطلاب يبدأوا فى التعامل مع الرغبات بشكل عشوائي بعد الرغبة العاشرة .