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إستغاثة يطلقها أهالي عزبة أدهم والبر الشرقي

إستغاثة يطلقها أهالي عزبة أدهم والبر الشرقي

كتب : مجدي خليل

إستغاثة يطلقها أهالي عزبة أدهم والبر الشرقي التابعين لقرية الشقر مركز كفر شكر قليوبية والذين يبعدان عنها بحوالي ٥٠٠ م تقريبا وداخل الحيز العمراني للسيد اللواء محافظ القليوبية حيث أن مشروع الصرف الصحي بقرية الشقر جاري تنفيذه ولم يتم إدراج هذه المساحة بالرسومات الخاصة بالصرف مطالبين سيادته بإدراج تلك المساحةحيث أنه مشروع قومي يخدم بلاد الوحدة المحلية طبقا لما ورد في تصريحات السيد رئيس الجمهورية فهل تتحقق مطالبهم يقول هيثم عبدالشافي أرتفاع منسوب المياه الجوفية يهدد بإنهيار منازلنا ونأمل خيرا في الإستجابة لمطلبنا ويقول محمد فتحي رشاد نحن جزء اساسي من قريتنا الشقر فلماذا لم يتم إدراجنا نرفع صوتنا للسيد معالي محافظ القليوبية للموافقة حفاظا علي منازلنا من الإنهيار

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