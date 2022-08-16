نادى الصفوه الرياضى بالعاشر من رمضان يمنح زوجين من ذوي الاعاقة العضويه الشرفيه
كتب – محمد سعيد عماره
استقبل المهندس عادل اسماعيل حماده رئيس مجلس إدارة نادي الصفوه الرياضى بالعاشر من رمضان، زوجين من ذوي الاعاقة، فى مقر مكتبه بالنادى، وحرص على منحهم عضويه شرفية،
يذكر أن الزوجين حاصلين على بطولات رياضيه فى رفع الأثقال ومصارعه الزراعين واخر مشاركتهم بطولة الجمهوريه للقوه مصارعه الزراعين وبطولة الجمهورية لرفع الأثقال بجانب بطولة كأس مصر لرفع الأثقال ٢٠٢٢
وأكد رئيس نادي الصفوه الرياضى بالعاشر من أنه يقف بجوار أى اخ او اخت يطرقون باب ناديه، ويحرص على تلبيه أى أمنيه لهم،