أخبار مصرعاجل

نادى الصفوه الرياضى بالعاشر من رمضان يمنح زوجين من ذوي الاعاقة العضويه الشرفيه

نادى الصفوه الرياضى بالعاشر من رمضان يمنح زوجين من ذوي الاعاقة العضويه الشرفيه

كتب – محمد سعيد عماره

استقبل المهندس عادل اسماعيل حماده رئيس مجلس إدارة نادي الصفوه الرياضى بالعاشر من رمضان، زوجين من ذوي الاعاقة، فى مقر مكتبه بالنادى، وحرص على منحهم عضويه شرفية،
يذكر أن الزوجين حاصلين على بطولات رياضيه فى رفع الأثقال ومصارعه الزراعين واخر مشاركتهم بطولة الجمهوريه للقوه مصارعه الزراعين وبطولة الجمهورية لرفع الأثقال بجانب بطولة كأس مصر لرفع الأثقال ٢٠٢٢
وأكد رئيس نادي الصفوه الرياضى بالعاشر من أنه يقف بجوار أى اخ او اخت يطرقون باب ناديه، ويحرص على تلبيه أى أمنيه لهم،

مشيرا إلى أن نادي الصفوه الرياضى بالعاشر من ملك لأبنائه المخلصين العاشقين له من ذوى الاعاقة. مع ترحيبه الكامل للأشخاص ذوي الاعاقة بالنادى وتفعيل النشاط الرياضي لذوى الاعاقة لهم وذلك استمرار لسياسه السيد رئيس الجمهورية ودعمه المتواصل لذوى الاعاقة

Post Views: 53
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of احاله القاضي قاتل زوجته المذيعة وشريكه للمفتي تمهيدا لاعدامهما

احاله القاضي قاتل زوجته المذيعة وشريكه للمفتي تمهيدا لاعدامهما

منذ 3 ساعات
Photo of الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة وملاحقتهم

الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة وملاحقتهم

منذ 7 ساعات
Photo of حلم بلا سكن

حلم بلا سكن

منذ 12 ساعة
Photo of المناخ يهدد سكان العالم تحقيق المرصد الجوي عمرو الجمل

المناخ يهدد سكان العالم تحقيق المرصد الجوي عمرو الجمل

منذ 17 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!