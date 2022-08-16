عاجلمحافظات

مديرية تموين الإسكندرية تكرم أبناؤها المتميزين “بالصور”

مديرية تموين الإسكندرية
تكرم أبناؤها المتميزين “بالصور”

كتبت/عزة ونجت

سعد الله يكرم المتميزين
و يعد بتكرار التجربة

أقامت مساء اليوم مديرية التموين و التجارة الداخلية احتفالية كبيرة بالقاعة الكبرى بالغرفة التجارية

حضرها السيد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية و قيادات المديرية و السادة العاملين المتميزين بالمديرية

حيث بدأ الحفل بتقديم من المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى الذى ألقى كلمة الافتتاح و التى جاء بها أن مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تنتهج مبدأ الاستثمار فى العنصر البشرى و تثمنه و ترتقى به للنهوض بمستوى أداء المديرية بما يليق بهذه المؤسسة العريقة لينعكس على رضاء المواطن السكندرى

و قام المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة بالقاء كلمة شكر خلالها السادة المكرمين على مجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية حيث أرتقى أداء المديرية و الذى ساعد فى تقديم خدمات متميزة للمواطن السكندرى تتمثل فى احكام الرقابة على الأسواق و السيطرة على أسعار السلع و توافرها للمواطنين و ترجم ذلك من خلال الضبطيات المتميزة للإدارات التموينية الفرعية و التى ضربت بيد من حديد لمن تسول له نفسه بمحاولة الاتجار بصحة و مقدرات المواطنين و كذلك من تسول له نفسه بالاتجار فى الدعم المقدم من الدولة للمواطنين

كما أثنى على أداء السادة المكرمين و فرق العمل التابع لهم

كما وعد سيادته بتكرار هذه التجربة من التكريم لجميع العناصر المتميزة من لحين لآخر لرفع الروح المعنوية للعاملين بالمديرية و تشجيعا لهم و ايجاد بيئة عمل مشجعة للتميز و الابتكار

و قد تم تكريم السادة المتميزين و هم :

الأستاذ جمال عمار وكيل المديرية

المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و المتحدث الرسمي باسم المديرية

الأستاذ أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية

الأستاذة ايمان فرج مديرة إدارة شئون التموين

الأستاذ أحمد عبد الله إدارة شئون التموين

الأستاذة ايفون خلف إدارة الموارد البشرية

الأستاذة عزة خاطر إدارة الموارد البشرية

الأستاذة شيماء بدران
إدارة الموارد البشرية

الأستاذة ايناس محيي
إدارة الموارد البشرية

الأستاذ أحمد على
إدارة الشئون الادارية

الأستاذ أحمد عادل
مدير إدارة الشئون القانونية

الأستاذ شريف الجازولي
إدارة الشئون القانونية

الأستاذة حنان عبد الباسط
مديرة إدارة العلاقات العامة و خدمة المواطنين

الأستاذة هبة الله سمير
مديرة الإدارة المالية

الأستاذ ناصر رفاعى
مدير إدارة التعاون الاستعلام

الأستاذة أمانى حلمى
رئيسة قسم صيانة الحبوب

الأستاذة أمال عبد الحميد
مديرة إدارة تموين المنتزة

الأستاذ رضا حسن
رئيس رقابة تموين المنتزة

الدكتورة كريمة حسين
إدارة تموين المنتزة

الدكتور عبد الله عثمان
مدير إدارة تموين وسط

الأستاذ أحمد عبد الرحيم
إدارة تموين وسط

الأستاذ أحمد هيبة
إدارة تموين وسط

الدكتورة هيام حمدى
إدارة تموين وسط

الأستاذ إبراهيم خلف
مدير إدارة تموين العجمى

الأستاذة ريهام عبد القادر
رئيسة رقابة تموين العجمى

الأستاذ حسن داود
مدير إدارة تموين العامرية

الأستاذ محمد العدوى
مدير إدارة تموين برج العرب

الأستاذ عبد العظيم رفاعى
مدير مكتب مدير المديرية

الأستاذ إبراهيم الزناتى
مكتب مدير المديرية

الأستاذ على محمود
سائق مدير المديرية

و مازال العطاء مستمر
و مازال التكريم ينتظر من يستحقه

Post Views: 80
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of احاله القاضي قاتل زوجته المذيعة وشريكه للمفتي تمهيدا لاعدامهما

احاله القاضي قاتل زوجته المذيعة وشريكه للمفتي تمهيدا لاعدامهما

منذ 6 ساعات
Photo of الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة وملاحقتهم

الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة وملاحقتهم

منذ 10 ساعات
Photo of حلم بلا سكن

حلم بلا سكن

منذ 15 ساعة
Photo of المناخ يهدد سكان العالم تحقيق المرصد الجوي عمرو الجمل

المناخ يهدد سكان العالم تحقيق المرصد الجوي عمرو الجمل

منذ 19 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!