مديرية تموين الإسكندرية
تكرم أبناؤها المتميزين “بالصور”
كتبت/عزة ونجت
سعد الله يكرم المتميزين
و يعد بتكرار التجربة
أقامت مساء اليوم مديرية التموين و التجارة الداخلية احتفالية كبيرة بالقاعة الكبرى بالغرفة التجارية
حضرها السيد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية و قيادات المديرية و السادة العاملين المتميزين بالمديرية
حيث بدأ الحفل بتقديم من المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى الذى ألقى كلمة الافتتاح و التى جاء بها أن مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تنتهج مبدأ الاستثمار فى العنصر البشرى و تثمنه و ترتقى به للنهوض بمستوى أداء المديرية بما يليق بهذه المؤسسة العريقة لينعكس على رضاء المواطن السكندرى
و قام المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة بالقاء كلمة شكر خلالها السادة المكرمين على مجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية حيث أرتقى أداء المديرية و الذى ساعد فى تقديم خدمات متميزة للمواطن السكندرى تتمثل فى احكام الرقابة على الأسواق و السيطرة على أسعار السلع و توافرها للمواطنين و ترجم ذلك من خلال الضبطيات المتميزة للإدارات التموينية الفرعية و التى ضربت بيد من حديد لمن تسول له نفسه بمحاولة الاتجار بصحة و مقدرات المواطنين و كذلك من تسول له نفسه بالاتجار فى الدعم المقدم من الدولة للمواطنين
كما أثنى على أداء السادة المكرمين و فرق العمل التابع لهم