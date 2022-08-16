الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة وملاحقتهم

متابعة/مرفت عبد القادر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)

حال تواجده بالمنطقة محل سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس- مبلغ مالى- هاتف محمول).

علي الفور تم إبلاغ السيد اللواء وائل نصار مدير مكافحه المخدرات بالقاهرة والذي عرض الواقعة على الفور علي السيد اللواء محمد عبدالله مدير مباحث القاهرة والذي أمر ب

بمواجهته تحت إشراف وأمام اللواء وائل نصار مدير المكافحه و إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه وعلي الفور أصدر السيد اللواء محمد عبدالله مدير مباحث القاهرة تعليمات لإدارة مكافحه المخدرات بالقاهرة برئاسه السيد اللواء وائل نصار مدير مكافحه المخدرات بالقاهرة لمحاربه حائزي و تجار المخدرات وتضييق الخناق عليهم في الشارع المصري حفاظاً على أرواح الشباب المصري والحفاظ على المواطنين

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تم إحالة الواقعه والمحضر الي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.