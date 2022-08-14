وزير الشباب الرياضة يجتمع مع رئيس الاتحاد العربى للمصارعة.

متابعة /مرفت عبد القادر

د.أشرف صبحى يشيد بخطة الاتحاد العربى لتطوير رياضة المصارعة ويرحب باستضافة فعاليات الاتحاد في أي وقت

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة، كل من كمال بوعزيز رئيس الاتحاد العربى للمصارعة ، وعصام نوار رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة لمناقشة عدد من الملفات.

عرض اللقاء خطة الاتحاد العربى إلى تطوير رياضة المصارعة داخل الدول العربية من خلال التنسيق مع الاتحادات الوطنية واللجان الأوليمبية ومختلف الوزارات العربية المعنية، واكتشاف الموهوبين، وإقامة فعاليات مشتركة لهم، لاكتساب الخبرات، والإعداد الأمثل لمختلف البطولات.

كما استعرض رئيس الاتحاد العربى برامج الرعاية الواجب تنفيذها بالبلدان العربية لدعم اللاعبين وتوفير كافة متطلباتهم، وتهيئة الأجواء لديهم، وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، وتحفيزهم على التألق والفوز في المنافسات التي يشاركون بها تمثيلاً للدول العربية.

في هذا السياق، تطرق وزير الشباب والرياضة إلى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى الذى تنفذه الوزارة لرعاية واكتشاف النشء والشباب المصري الموهوبين في مختلف الألعاب ومنها رياضة المصارعة، والتفوق الملحوظ الذى يقدمه أبناء المشروع في رياضة المصارعة في البطولات التي يخوضونها، مشيراً أن المشروع يعد نواه لتقديم لاعبين على طراز متطور للمنتخبات الوطنية المصرية.

من جانبه، وجه الدكتور أشرف صبحى الشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد العربى للمصارعة على مجهوداته، وسعيه نحو تطوير المصارعة العربية، وتعاونه المثمر مع الاتحاد العربى، مرحباً باستضافة منافسات الاتحاد العربى ضمن البطولات والفعاليات التي تُقام بمصر على مدار العام.

أوضح وزير الشباب والرياضة استمرار التعاون مع الاتحاد العربى للمصارعة لتنفيذ خططه ورؤاه التي تتماشى وسياسة الوزارة والاتحاد المصرى في مزيد من نشر اللعبة على نطاق واسع داخل كافة أنحاء الجمهورية، واكتشاف الأبطال الواعدين بها.

من جانبه، ثمن رئيس الاتحاد العربى للمصارعة على تفوق أبطال مصر الرياضيين في المصارعة ، وإحرازهم العديد من الإنجازات في المحافل الدولية والأوليمبية بالشكل الذى يُشرف ليس فقط مصر وإنما جميع الدول العربية، مؤكداً ثقته في أن ذلك يأتي نتاج دعم كبير من الدولة المصرية للمنظومة الرياضية.

حضر اللقاء عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، احمد جمعة معاون الوزير واحمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للمنتخبات.