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ممدوح عبدالحكيم حزب التحرير المصرى كان ومازال وسيظل داعما للدوله ولا نسمح لأحد أن يساوم على حبنا للوطن

ممدوح عبدالحكيم حزب التحرير المصرى كان ومازال وسيظل داعما للدوله ولا نسمح لأحد أن يساوم على حبنا للوطن

كتب إبراهيم عيسى

عقد تحالف الاحزاب المصريه إجتماعا ساخنا اليوم وحضره ٤٢ حزبا سياسيا لمناقشة العديد من النقاط الهامه والحيوية وأبرزها مناقشة التعديلات الوزاريه الاخيره والتى أشاد وايدها أحزاب التحالف وأعلن تأييده للتغيرات الوزاريه .

ناقش المجلس الرئاسى للتحالف محاور الحوار الوطنى الثلاثه كما تم الموافقه على إنشاء المؤتمر العام للتحالف والذى يمثله عدد من كل حزب من بين قياداته من الأحزاب المشاركه كما تم الموافقه على تشكيل لجنه التنظيم للتحالف من مجموعه من كبار الفقهاء السياسين اصحاب الخبره العاليه وذلك بناء على الاقتراح المقدم من السياسيى القدير رجب هلال حميده .

وعندما اعترض أحد الأعضاء على رأى حزب التحرير وتحفظه على الإبقاء على أحد الوزراء متعجبا من عدم تغيره الأمر الذى جعل الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس حزب التحرير فى انفعال شديد موضحا بأنه كنا ومازلنا وسنظل داعمين للدوله المصريه تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولا يملك أحد أن يساومنا على وطنيتنا التى من أجلها نتكبد الكثير من الجهد البدنى والمادى وسنستمر فى العطاء من أجل هذا الوطن الغالي وكل ما نعترض عليه هو من أجل الوطن فالافراد زائلون والوطن باقي .

حضر الاجتماع مرافقا مع الدكتور ممدوح عبدالحكيم الاستاذ شريف لطفى مساعد رئيس الحزب
خرج الاجتماع بالعديد من القرارات والتوصيات الهامه لرغم حماسية الحوار بين الحاضرين إلا أن خبرة وإدارة النائب تيسير مطر الأمين العام للتحالف وعضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعه ورئيس حزب إرادة جيل خبرته التى غلبت وتغلبت على كافة المنافسات فى تبادل الرأى الأمر الذى جعل الاجتماع ينتهى بنجاح كبير .

خرج الاجتماع بتوصيات تعتبر هى الأهم فى المرحله الحاليه واهمها تبرعه بكافة الالتزامات المالية لإنشاء منبر اعلامى قوى للتحالف يتكون من استوديوه جريدة ورقيه وقناه وموقع الكترونى وذلك بناء على الاقتراح المقدم من الصحفى القدير محمود نفادى إدارة جلسة اليوم الاستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى ومعه الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى والصخفى طارق درويش رئيس حزب الأحرار وذلك بعد أن بدأ الاجتماع برئاسة النائب تيسير مطر ثم سلم لهم رئاسة الجلسه .

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