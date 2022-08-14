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ممدوح عبدالحكيم حزب التحرير المصرى كان ومازال وسيظل داعما للدوله ولا نسمح لأحد أن يساوم على حبنا للوطن
ممدوح عبدالحكيم حزب التحرير المصرى كان ومازال وسيظل داعما للدوله ولا نسمح لأحد أن يساوم على حبنا للوطن
كتب إبراهيم عيسى
عقد تحالف الاحزاب المصريه إجتماعا ساخنا اليوم وحضره ٤٢ حزبا سياسيا لمناقشة العديد من النقاط الهامه والحيوية وأبرزها مناقشة التعديلات الوزاريه الاخيره والتى أشاد وايدها أحزاب التحالف وأعلن تأييده للتغيرات الوزاريه .
ناقش المجلس الرئاسى للتحالف محاور الحوار الوطنى الثلاثه كما تم الموافقه على إنشاء المؤتمر العام للتحالف والذى يمثله عدد من كل حزب من بين قياداته من الأحزاب المشاركه كما تم الموافقه على تشكيل لجنه التنظيم للتحالف من مجموعه من كبار الفقهاء السياسين اصحاب الخبره العاليه وذلك بناء على الاقتراح المقدم من السياسيى القدير رجب هلال حميده .